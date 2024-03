L'Associació Celíacs de Catalunya alerta sobre la manca d'obradors que elaboren mones de Pasqua per a infants celíacs

detail.info.publicated acn

L'Associació Celíacs de Catalunya ha engegat la campanya "Cap infant celíac sense mona" per alertar sobre la manca d'obradors certificats que elaborin mones de Pasqua per a infants celíacs. Segons ha denunciat en un comunicat, s'estima que només un 0,85% dels obradors de Catalunya i Menorca prepararan pastissos sense gluten aquesta pròxima Pasqua. L'associació ha xifrat en 50 els obradors, pastisseries o confiteries acreditats i que, per tant, ofereixen opcions segures per a tots els celíacs. L'entitat ha considerat que la dada és insuficient perquè es calcula que a Catalunya i Menorca hi ha uns 97.000 infants afectats per aquesta patologia.

La campanya té com a objectiu conscienciar la societat i, concretament, el sector gastronòmic i de la restauració per aconseguir que cada cop més obradors s'acreditin per poder oferir elaboracions per a celíacs. Per fer-ho, els establiments que ho desitgin només han de contactar amb l´Associació Celíacs de Catalunya i sol·licitar el tràmit de forma gratuïta.

S'estima que hi ha un 1% de malalts celíacs i un 6% de persones sensibles al gluten no celíaques, és a dir, uns 553.000 afectats a Catalunya i 7.100 a Menorca. En el cas dels infants, es calcula que hi ha prop de 97.000 infants celíacs entre Catalunya i Menorca, segons dades del ministeri de Sanitat.

Recentment, l'Associació Celíacs de Catalunya també ha publicat el 'Manual de bones pràctiques per a la Restauració Sense Gluten' amb el suport de l'Agència Catalana del Consum, del Departament d'Empresa i Treball, i que té com a objectiu garantir espais segurs per a totes aquelles persones que hagin de dur a terme una dieta sense gluten i vulguin menjar fora de casa.

D'altra banda, l'associació també ha impulsat una nova edició de la fira Mediterranean Gluten Free Forum, que se celebrarà a Barcelona els propers 25 i 26 de maig al Museu Marítim.