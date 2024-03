Bellpuig, de nou amb els Dolors

Bellpuig va celebrar ahir a la nit la magna processó penitencial dels Dolors, una tradició secular de la qual contrasta la massiva participació de públic que omple els carrers amb la intimitat i silenci que la Congregació dels Dolors aconsegueix cada any. La processó, que inicia els actes de la Setmana Santa a Lleida, presenta un total de sis passos engalanats amb flors naturals i una il·luminació notable. Els organitzen els diferents barris de la població i durant la resta de l’any es poden visitar en el Museu de l’Escorxador. En aquesta ocasió, el pas de la Pietat va ser l’encarregat de nomenar els nous priors Ramon Vilalta i Maria Immaculada Bori, que van presidir la comitiva. Juntament amb els passos van desfilar els Capellanets, les Sibil·les, les Blanquetes i els Penitents. La música va anar a càrrec de la Banda de Bellpuig i la de la Unió Musical de Tarragona que, juntament amb els Armats de Bellpuig i de Flix, van aportar solemnitat a l’acte. En el muntatge de la processó van participar més de 300 veïns de Bellpuig i de la resta de la comarca. Juntament amb les autoritats, el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, va ser present durant els actes religiosos de tota la jornada. La processó va seguir aquest any el recorregut llarg, que creua la localitat per la zona nord. Entre els moments més notables va destacar la sortida del festeig del temple de Sant Nicolau i el pas per la plaça de l’Ajuntament al costat de l’escalinata del temple. La festa en honor a la Mare de Déu dels Dolors de Bellpuig continuarà avui a la nit al Teatre Armengol amb el lliurament del XXXIX premi literari Valeri Serra i Boldú de cultura popular. Coincideix enguany amb el 150 aniversari del naixement de l’històric folklorista, a qui la població dedicarà un any d’activitats. En el transcurs de la vetllada es presentarà l’obra guanyadora de la passada edició, 29 rondalles meravelloses de Mallorca (Recollides el 1894), de Caterina Valriu.