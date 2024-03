Lleida, setena ciutat europea en consum de cocaïna però cau en el consum d'aquesta droga

L’anàlisi dels metabòlits per a l’estudi es va fer sobre l’aigua residual que arriba a la depuradora. - SEGRE

En un estudi realitzat per l'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (OEDT), juntament amb l'Agència de Medicaments de la UE, s'ha constatat una disminució notable en el consum d'èxtasi a través de l'anàlisi de les aigües residuals de 88 ciutats europees, inclosa la ciutat de Lleida. A diferència dels increments observats en altres substàncies, l'èxtasi o MDMA ha mostrat una reducció del 27% en la seva presència en les aigües residuals, destacant-se com l'única droga analitzada que va en retrocés.

L'estudi es basa en la detecció de metabòlits, residus químics específics que s'excreten a través de l'orina després del consum de drogues, que després arriben a les estacions depuradores. Aquesta metodologia permet als investigadors estimar els patrons de consum de drogues a gran escala sense interferir en la privacitat individual. La recerca, que cobreix una àmplia gamma d'estupefaents, incloent la cocaïna, el cànnabis, l'amfetamina, la metamfetamina, la ketamina i l'èxtasi, ofereix un panorama únic sobre les tendències de consum de drogues a Europa.

El fet que l'èxtasi sigui l'única droga que ha vist reduït el seu consum podria reflectir canvis en les preferències recreatives, possibles intervencions efectives en la salut pública o l'impacte de campanyes de conscienciació sobre els riscos associats a aquesta substància. Aquesta troballa és particularment interessant en el context d'un augment generalitzat del consum d'altres drogues, especialment durant els caps de setmana, quan es registren pics de consum relacionats amb l'oci nocturn.

Lleida, que figura entre les ciutats amb major consum de cocaïna per habitant segons aquest estudi, també es troba en una posició destacada en termes de presència de metabòlits de cànnabis, situant-se en el sisè lloc de la classificació europea. Aquestes dades subratllen la necessitat contínua d'estratègies de prevenció i d'informació sobre les drogues, així com la importància de seguir investigant les tendències de consum per adaptar les polítiques públiques de manera efectiva.

Aquesta reducció en el consum d'èxtasi podria obrir noves línies d'investigació sobre l'efectivitat de les intervencions de salut pública i la conscienciació sobre els perills del consum de drogues sintètiques. Mentre Europa continua lluitant contra els desafiaments del consum de drogues, estudis com aquest ofereixen eines valuoses per comprendre millor i combatre aquest fenomen complex.