Més prevenció davant del papil·loma

El departament de Salut va anunciar ahir que incorpora la prova de detecció del virus del papil·loma humà (VPH) en el cribratge en dones i persones amb coll uterí d’entre 30 i 65 anys amb l’objectiu de millorar la detecció d’aquesta infecció abans que pugui desenvolupar un càncer de coll uterí. D’aquesta manera, per a aquesta franja d’edat la prova primària per detectar aquest virus no serà la citologia com fins ara, sinó la prova específica de detecció. Aquest any es podrà fer al centre mèdic de referència i, a partir del 2025, es podrà fer amb automostra amb un kit que es podrà recollir a la farmàcia. A més, a partir de l’any que ve les dones seran cridades per fer la prova per millorar la participació i que sigui un cribratge massiu.

Segons va explicar el conseller de Salut, Manel Balcells, el desplegament s’està fent en dos fases. La primera consisteix en un cribratge oportunista aprofitant una consulta mèdica en un centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR). Aquesta fase es va començar a implementar el mes de febrer passat a la Regió Sanitària de Lleida i el cribratge s’estendrà de forma gradual aquest any per tot Catalunya. La segona fase del programa començarà a desplegar-se a partir de l’any 2025 quan, a través d’un SMS, es convidarà les dones a recollir un dispositiu d’automostra a la farmàcia, on l’hauran de dipositar. Aquesta prova també es continuarà fent en les ASSIR per part de professionals. Així, el cribratge poblacional s’ampliarà a tot Catalunya amb l’objectiu que estigui implantat abans del 2029.Balcells va assenyalar que és un canvi “substancial” en l’estratègia de detectar càncer de coll uterí, ja que, va dir, la diferència entre una citologia clàssica amb la prova de detecció del VPH és una reducció d’entre el 60 i el 70 per cent de la incidència del càncer de coll uterí. Per la seua part, Laia Bruni, responsable del programa de detecció precoç del càncer de coll uterí de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), va assegurar que les proves del VPH permeten un cribratge “millor, de més qualitat i més efectiu”. “Són proves molt fiables i un dels avantatges és que no s’han de repetir tan sovint”, va indicar. Segons Salut, les citologies es fan cada tres anys, aquesta prova permet allargar els intervals i només s’hauria de fer cada cinc anys.Un 80% de les persones sexualment actives s’infectaran del VPH en algun moment de la seua vida. Entre el 5 i el 10% dels casos hi ha risc de desenvolupar lesions precanceroses al coll uterí que poden progressar a un càncer. Segons Salut, entre el 70 i el 80% dels diagnòstics de càncer són en dones cribrades o subcribrades.