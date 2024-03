Menjar o pagar la llum?

detail.info.publicated agencias

Marisol, una agent immobiliària d'èxit, i Gabriel, un talentós músic, eren persones amb vides normals fins que la crisi econòmica els va deixar sense fonts d’ingressos. Aquests són només dos exemples d’històries comunes que es compliquen de la nit al dia. Persones com Candela, Alejandro, Amparo i molts més, de sobte es troben sense diners per pagar el lloguer, la calefacció, les activitats extracurriculars dels nens o fins i tot per alimentar-se.

La pregunta és difícil: "Pagaries la factura de la llum o compraries menjar?". És el dilema que planteja Creu Roja, una invitació a posar-nos a les sabates d’aquells que, com Candela, de 55 anys, es van veure sumits en la depressió després de perdre la seua parella, quedant incapacitada per treballar.

En moments de crisi, l’ajuda d’emergència és essencial, però també ho és la creació d’una xarxa de suport per avançar i recuperar la normalitat. Conscienciar sobre aquesta realitat és crucial, i és per això que Creu Roja ha llançat un experiment que ens convida a posar-nos al lloc d’aquells que han recorregut a aquesta ONG a la recerca d’ajuda.

A través d’una exposició que relata històries personals a través de les seues sabates, ocultant una etiqueta amb els testimonis de vida, se’ns presenta la crua realitat dels qui lluiten per tirar endavant. Des d’Amparo, una jove que després d'acabar els estudis universitaris es troba amb dificultats per inserir-se al mercat laboral, fins a Herminia, cuidadora de la seua mare dependent, cada història reflecteix la lluita diària per sobreviure.

El recorregut acaba amb la projecció del curtmetratge "Nadie daba un duro" de Benito Zambrano, que mostra la importància de l’ingrés mínim vital (IMV) en la vida de les persones afectades per la pobresa energètica i la falta de recursos.

A més, Creu Roja ha posat en marxa un experiment que destaca la importància dels itineraris d’inclusió activa, oferint acompanyament i formació a aquells que ho necessiten. Els primers resultats mostren millores significatives en el benestar emocional i les competències laborals dels participants, destacant la rellevància d’aquestes intervencions en moments de dificultat.