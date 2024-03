'Processó' interior per la pluja

La intensa pluja va obligar a suspendre ahir la processó del Sant Enterrament a Lleida, organitzada per la Congregació de la Puríssima Sang. Els passos van quedar refugiats a l’església de la Sang, al carrer Germanetes, que els fidels van abarrotar per seguir l’acte que es va celebrar en lloc de la desfilada pels carrers de la ciutat. El bisbe de Lleida, Salvador Giménez, va improvisar un parlament i els portadors d’alguns passos van fer un petit recorregut al temple, que va aixecar aplaudiments i fins i tot una dona va cantar la saeta El Cristo del madero. Alguns participants no van poder contenir el plor, després d’un any esperant la processó. “Hi ha gent que ho porta molt endins, molt esforç de preparació, i quan passa això, els sentiments afloren”, va indicar el prior de la congregació, Eduard Segarra. La Banda Municipal tampoc va poder assistir per tocar la nova marxa de la Mare de Déu de la Soledat i l’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir que faran el possible perquè participi en la de l’any vinent.

El bisbe va admetre que la suspensió va ser “una desil·lusió per a molta gent”, però va dir que “fe no és només la processó al carrer sinó ho que celebrem a les esglésies”. “Havíem resat tots per la pluja. Ha plogut. Ara no ens podem queixar gaire”, va remarcar. L’església estarà oberta el cap de setmana per poder veure els passos.Les processons i viacrucis també van protagonitzar el Divendres Sant en moltes poblacions lleidatanes. A la Granadella es va portar a terme el Desclavament, un ritual únic a Catalunya que escenifica el descens del cos de Crist de la creu que es va celebrar a les 22.00 hores davant de nombrós públic. També s’ha de destacar la processó de Bossòst, ja que és l’únic poble de la Val d’Aran que conserva aquesta tradició religiosa de Setmana Santa. Durant el matí es van dur a terme diverses escenificacions de la Passió de Crist. Localitats tant del Pirineu com Talarn, Gerri de la Sal, Esterri o la Seu, com del pla, com és el cas de Tàrrega, Alpicat, Alcarràs o Aitona, també van celebrar les seues processons.