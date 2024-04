L'IRBLleida convoca 6 beques perquè alumnes de 1r de Batxillerat facin una estada al centre

detail.info.publicated redacció Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) ha convocat enguany, de nou, sis beques per a estudiants de primer de Batxillerat en la modalitat de Ciències i Tecnologia. El programa, en col•laboració de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida, proporcionarà als i les més joves l’oportunitat d’entrar en contacte amb el món de la recerca biomèdica per despertar i fomentar vocacions investigadores per al futur. La convocatòria és possible gràcies a la col•laboració de la Fundació “la Caixa” i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Les sis persones becades gaudiran d’un ajut, que consistirà en una dotació econòmica de 200 euros, i l’estada d’un mes a l’IRBLleida per familiaritzar-se amb l’entorn científic i les tècniques d’ús comú en recerca bàsica biomèdica. El període formatiu (d’una durada d’un mes) tindrà lloc a les instal•lacions de l’IRBLleida entre l’1 de juliol i el 30 d’agost de 2024, en les dates que acordin l’alumne i el grup de recerca. Els grups de recerca en què es desenvoluparà el programa són:

- Biologia de sistemes i mètodes estadístics per a la recerca

- Grup de Recerca de cures de salut (GReCS)

- Grup de recerca translacional vascular i renal

- Pec Proteomics (+PPRG)

- Senyalització Oncogènica i del Desenvolupament (dos places: 1 amb el tutor/a Mario Encinas/Aida Perramon i una altra amb el tutor Joaquim Egea)

El termini de presentació de sol•licituds finalitzarà el 25 d’abril de 2024. Les sol•licituds per als ajuts seran avaluades per una comissió de selecció. La selecció es realitzarà en concurrència competitiva i estarà basada en criteris de mèrit i capacitat acreditats pel nivell de rendiment acadèmic de l’alumne. A més, també es valorarà la motivació personal dels candidats.

Las bases de la convocatòria es troben a la web https://www.irblleida.org/ca/convocatories/679/ajuts-irblleida-per-a-estudiants-de-batxillerat-2024