Reeixim L’OESST donarà suport a projectes cooperatius de cinc comarques

Amb l’objectiu de crear noves oportunitats i llocs de treball al territori, Ponent Coopera i 5 Consells Comarcals de Ponent (Segrià, Garrigues, Urgell, Pla d’Urgell i Noguera) engeguen una nova edició del projecte Reeixim L’OESST. Aquesta iniciativa consta d'un programa formatiu gratuït adreçat a totes les persones interessades a crear una cooperativa i de matchfunding, un micromecenatge publicoprivat a través de la plataforma Goteo.org on el Patronat de Promoció Econòmica de la diputació de Lleida i els consells comarcals que participen igualaran amb un fons públic de 20.000 €, fins a 4.000 € per comarca, les aportacions que faci la ciutadania als projectes emprenedors. Es preveu repartir 40.000€ o més en un màxim de 5 projectes que s’escolliran en funció de les bases previstes.

La convocatòria de Reeixim L’OESST està dissenyada per tal que els 5 projectes guanyadors, un projecte per cada comarca participant, puguin arribar a aconseguir un finançament de 8.000€ o més en el procés de micromecenatge entre les aportacions privades i públiques.

Aquesta segona edició està adreçada a persones emprenedores i col•lectius que tinguin una idea i vulguin iniciar un projecte empresarial cooperatiu en alguna de les comarques participants de Ponent. L’itinerari formatiu s’iniciarà el proper 8 de maig i constarà de 8 sessions de tres hores que es realitzaran setmanalment en format virtual. L’itinerari estarà especialitzat en l’elaboració del pla d’empresa on els tècnics de Ponent Coopera acompanyaran a les persones participants a iniciar els seus projectes empresarials a través de la fórmula jurídica de la cooperativa, i es vincularà a la línia d’accés al finançament a través del mètode matchfunding.

Durant els mesos de juliol i agost, s’obrirà el concurs on les iniciatives podran presentar el seu projecte definitiu perquè un jurat el valori i esculli les cinc idees guanyadores, un projecte per comarca.

Un cop escollits els projectes, aquests rebran una formació i acompanyament intensiu durant el mes d’octubre de 2024 per part de la Fundació Goteo, per dissenyar les respectives campanyes de comunicació i micromecentatge, necessaris per poder assolir l’objectiu de finançament mínim (almenys uns 4.000€) dels respectius projectes.

Reeixim L'OESST és un projecte promogut per Ponent Coopera, amb el suport dels Consells Comarcals del Segrià, les Garrigues, l’Urgell, el Pla d'Urgell i la Noguera, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i Leader Ponent.