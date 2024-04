Un assaig clínic obre la porta a curar un dels càncers de mama més agressius sense quimioteràpia

detail.info.publicated europa press

L’assaig clínic PHERGain, desenvolupat per l’empresa catalana d’investigació clínica Medsir i publicat a 'The Lancet', ha demostrat que un terç de les pacients amb càncer de mama HER2 positiu localitzat poden ser curades sense quimioteràpia, fet que redueix de manera dràstica els efectes secundaris.

Aquest estudi marca una fita al fer servir un disseny adaptatiu per personalitzar el tractament en l’entorn neoajudant/ajudant de pacients amb càncer de mama HER2 positiu localitzat. L’objectiu principal d’aquest assaig va ser avaluar la viabilitat d’una estratègia terapèutica adaptativa basada inicialment en un tractament exclusiu amb un bloqueig dual de HER2 mitjançant trastuzumab i pertuzumab, i avaluant l’addició posterior de quimioteràpia en funció de la resposta primerenca observada per PET-TAC i de la resposta en el moment de la cirurgia.

"Els resultats d’aquest estudi ens atansen cada vegada més al final de la quimioteràpia en un percentatge significatiu de pacients amb aquest tipus de tumors", assenyala l’investigador principal de l’estudi, el doctor Javier Cortés. Els resultats inicials de l’assaig clínic PHERGain van demostrar que l’avaluació primerenca de la resposta al tractament preoperatori exclusiu sense quimioteràpia basat en trastuzumab i pertuzumab, mitjançant l’ús del PET-TAC, era capaç d’identificar al voltant d’un 40 per cent de pacients amb càncer de mama HER2 positiu localitzat que assoleixen una resposta patològica completa.

Els resultats del segon objectiu principal, que buscava analitzar la supervivència lliure de malaltia invasiva a tres anys en totes les pacients que van seguir aquesta estratègia de tractament adaptatiu, van ser presentats a Chicago durant el congrés anual de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO) el juny de 2023.

Segons els resultats de l’estudi PHERGain s’identifica que un 30 per cent de pacients amb càncer de mama HER2 positiu localitzat podrien prescindir del tractament amb quimioteràpia mantenint una excel·lent supervivència. A més, les pacients que finalment van haver de rebre posteriorment quimioteràpia per una resposta insuficient no van veure el seu pronòstic compromès.

Els resultats de l’estudi evidencien que el 94,8 per cent de totes les pacients que van seguir aquesta estratègia terapèutica adaptativa, independentment d’haver rebut quimioteràpia o no, romanen lliures de càncer als tres anys de ser intervingudes quirúrgicament després del tractament. Aquest percentatge és encara més gran (96,4%) en les pacients que no van haver de rebre quimioteràpia ja que únicament una d’elles va experimentar una recaiguda, que va ser local. L’estudi ha implicat investigadors de 45 centres ubicats a set països europeus i ha inclòs un total de 356 pacients amb càncer de mama HER2 positiu localitzat.

Els resultats obtinguts han estat considerats extraordinàriament rellevants i representen una nova opció terapèutica a considerar a la pràctica clínica habitual d’alguns pacients, ja que demostren que poden ser tractades amb seguretat i eficàcia sense quimioteràpia sense comprometre el seu pronòstic.

A més, posa en relleu la importància i el benefici dels assajos clínics adaptatius, centrats en el pacient de forma individualitzada, davant els dissenys clàssics, enfrontant dos opcions de tractament ja tancades. Es tracta del primer estudi que ajusta gradualment el tractament de cada pacient en funció de com està responent a la teràpia, avançant així cap a una medicina més personalitzada, basada en la participació global de l’ecosistema de col·laboradors acadèmics i clínics.