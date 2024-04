Adoració diària a l'església de Sant Pere de Lleida

Fidels acudeixen cada dia per torns a l’església de Sant Pere de Lleida per adorar el Senyor. - GERARD HOYAS

Unes 150 persones adoren cada setmana el Santíssim Sacrament a l’església de Sant Pere de Lleida. Una vegada al mes, fan una adoració nocturna per torns, de 21.00 a 00.00 hores. “A la nostra diòcesi tenim el privilegi de disposar d’una capella d’adoració en la qual Santíssim està exposat durant el dia ininterrompudament. Adorarem el Senyor i és el més bonic que algú ho pot fer durant el dia”, assenyalen la presidenta de la secció lleidatana de l’Adoració Nocturna Espanyola (ANE) i responsable de la capella d’Adoració Diürna de la diòcesi, Isabel Clavera; i el secretari d’ANE a Lleida, Manel Lana.

Aquesta secció té 140 anys d’història i és la tercera que es va fundar a Espanya. De dilluns a divendres de 10.00 a 19.00 hores i els dissabtes de 10.00 a 19.00 hores, els adoradors es divideixen en torns d’una hora per venerar el Santíssim. Expliquen que, durant aquest ritual, “el Senyor està exposat a la Custòdia sense cap obstacle (no hi ha porta del Sagrari). Ell ens espera perquè li expliquem els nostres problemes i alegries i ens ajuda”. Per organitzar-se, hi ha un responsable dels torns de matí i tarda i també un grup de WhatsApp de cada un. Cada hora hi ha tres o quatre persones a la parròquia que fan l’adoració.