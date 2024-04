L'ús del Nolotil, el medicament que investiga la fiscalia, puja un 40% en cinc anys: 3,1 milions de receptes el 2023

Les receptes pels medicaments de la família del Nolotil van superar els 3,1 milions durant el 2023. En concret, se'n van facturar al CatSalut 3.142.892, un 8,6% més que l'any anterior i un augment d'un 40% respecte a cinc anys enrere, el 2018. Són dades del Servei Català de la Salut analitzades per l'ACN referents a Catalunya que inclouen no només el Nolotil, sinó també la resta de fàrmacs del grup tipus N02BB, que contenen el mateix principi actiu, el Metamizol sòdic, o bé una altra substància química de la mateixa família, Propifenazona. El sector farmacèutic ha fet una crida a la calma davant la investigació que la fiscalia ha obert sobre el Nolotil, però també ha remarcat la necessitat de prendre'l amb prescripció mèdica.

La tendència d'ús de Nolotil i medicaments similars ha anat a l'alça els últims anys i continua en creixement, ja que se n'han dispensat ja més de mig milió en els dos primers mesos del 2024, un 3,8% més que en el mateix període de l'any passat i superant també els anys precedents.

La franja d'edat en què Nolotil i similars és més popular és la de majors de 84 anys. Una circumstància que s'ha donat cada any des de l'inici de la sèrie històrica, el 2016, i que també va passar el 2023, quan 513.511 receptes del grup N02BB es van administrar a aquesta franja, un 16,3% del total. En general, com més avançada és l'edat, més s'utilitza el fàrmac: un 11,8% de les prescripcions van anar a parar a pacients d'entre 75 i 79 anys, i un 10%, a persones d'entre 80 i 84.

Dues de cada tres receptes de Nolotil, a dones

Per sexes, hi ha una clara majoria d'ús per part de les dones (64,2% del total de receptes el 2023) respecte als homes (35,1% en el mateix període). El pes de cada sexe és molt similar al de la resta dels anys, ja que les dones sempre són les receptores de prop de dues de cada tres dosis.

Pel que fa a la distribució de les receptes per regió sanitària, l'any passat la majoria es van dispensar a Barcelona i la seva àrea metropolitana, la zona més poblada del país, amb 2.103.462 unitats. La població de les comarques gironines en va rebre 313.230, mentre que les del Camp de Tarragona, 302.316. A la Catalunya central se'n van distribuir 190.004; a Ponent, 100.495; a Terres de l'Ebre, 92.655; i a l'Alt Pirineu i Aran, 21.174.

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert una investigació per "comprovar si existeix o no risc d'efectes adversos a la salut dels ciutadans" per l'ús del medicament Nolotil, que es presenta com un fàrmac per tractar el dolor i la febre. El Ministeri Públic vol determinar si, en cas que es confirmin aquests "efectes adversos" del medicament, existeixen responsabilitats per part dels fabricants, comercialitzadors i organismes que l'han validat.

"No hi ha perill de l'efecte secundari" per a tractaments curts

En declaracions a l'ACN, la farmacèutica titular de la farmàcia Sant Gervasi de Barcelona, Cinta Tomàs, explica que es recepta sobretot per a "dolors aguts i puntuals", com els derivats d'una operació quirúrgica o els relacionats amb l'odontologia. Segons ella, és menys freqüent com a medicament crònic, i només sol ser el cas quan el Paracetamol no és suficient, sobretot "amb gent gran".

Tomàs diu que com que se sol administrar per a tractaments curts, de menys d'una setmana, "no hi ha perill de l'efecte secundari", que és l'agranulocitosi, "una baixada de les defenses, sobretot dels glòbuls blancs". La farmacèutica afegeix que per a receptes de més d'una setmana, caldria fer "una analítica periòdica per a controlar els paràmetres" relacionats amb les defenses. En qualsevol cas, afirma que és important que es consumeixi sota recepta i que, si es tenen dosis a la farmaciola de tractaments passats, "primer cal consultar amb el metge o el farmacèutic" abans d'autoconsumir-les.

En una entrevista a Rac1 aquest divendres, la presidenta de la Societat Catalana de Farmacologia, Caridad Pontes, ha fet una crida dient que "l'efecte advers del Nolotil és conegut i molt poc freqüent", i que "passa en un cas de cada milió". "És un medicament segur i per això fa molts anys que es comercialitza, però els controls de seguretat són cada vegada més estrictes".

Detall d'una capsa de Nolotil de 575 mgAgència Catalana de Notícies

Visualització amb el nombre de receptes facturades al CatSalut el 2023 distribuïdes per sexesAgència Catalana de Notícies

Visualització amb el nombre de receptes facturades al CatSalut entre el 2016 i el 2023Agència Catalana de Notícies