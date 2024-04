El Parc Científic de Gardeny acull el festival Devaia

El Parc Científic i Tecnològic de Gardeny va acollir ahir la sisena edició del festival Devaia, una trobada impulsada per emprenedores locals que fusiona l’art, la música i la gastronomia. Entre les activitats del certamen hi havia un mercat amb 35 artesans i comerciants locals, una zona amb exposicions que va acollir xarrades d’artistes i un tast de vins, a més de tallers, música en directe i una zona per tastar còctels i gastronomia local.