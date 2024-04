El contacte físic amb altres persones millora el benestar psíquic i la salut física

detail.info.publicated efe

El tacte és de gran importància per als éssers humans i pot ser beneficiós per reduir el dolor, la depressió i l’ansietat tant en adults com en nens, ja sigui un contacte físic amb persones, animals o amb objectes, entre els quals robots.

Investigadors de la Universitat de Ruhr (Alemanya) van efectuar una revisió sistemàtica i metaanàlisi de 212 estudis en què havien participat 12.966 persones amb l’objectiu de explotar els beneficis del contacte físic per a la salut.

Les dades suggereixen que el tacte és beneficiós en un gran nombre de resultats de salut tant física com mental, ja sigui en individus sans com per als quals es troben en un entorn clínic i per a totes les edats.

El tacte és de gran importància per als éssers humans. De fet, és el primer sentit que es desenvolupa en els nounats i la forma més directa en què interactuem amb el món.

L’estudi indica que no es van observar diferències en els beneficis per a la salut dels adults quan es va comparar el tacte aplicat per una persona coneguda o per un professional sanitari.

Les intervencions tàctils "van ser especialment eficaces" per regular els nivells de cortisol i augmentar el pes en els nounats, així com per reduir el dolor, els sentiments de depressió i l’estat o tret d’ansietat en els adults.

No obstant, en el cas dels nounats era més beneficiós el contacte amb els seus pares, indica la investigació, que publica Nature Human Behaviour.

Els beneficis més grans per a la salut mental es van observar quan les persones eren tocades per altres persones en lloc de tocar un objecte o un robot, encara que els beneficis van ser similars per a la salut física.

No es van veure diferències en els beneficis per a la salut física o mental en adults o nounats en funció del tipus de tacte, entre massatges o abraçades.

No obstant, van trobar "beneficis per a la salut significativament majors" en el toc del cap en comparació amb el toc del braç i del tors, per la qual cosa els autors estimen que el contacte amb el cap, com un massatge facial o del cuir cabellut, "podria ser especialment beneficiós".

En tot cas, assenyalen que el tacte unidireccional era més beneficiós que el bidireccional. La freqüència del contacte també sembla tenir importància, ja que les intervencions més freqüents van tenir efectes més beneficiosos.

Els autors suggereixen que la investigació futura hauria d’explorar l’eficàcia de diferents intervencions tàctils en assajos controlats de gran mida per garantir la solidesa d’aquests resultats.

A més, les investigacions podrien examinar si les intervencions tàctils són igual d’eficaces en diferents cultures, ja que la majoria de les investigacions actuals procedeixen de cultures de països d’ingressos mitjans i alts.