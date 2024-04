Dinar popular del cap de setmana del penyista a Pardinyes

L’associació de veïns de Pardinyes de Lleida va celebrar el cap de setmana del penyista, una festa que serveix com a preparatori de les festes majors del barri, que es faran a l’estiu. El programa es va iniciar divendres a la nit amb el txupinazo i es va prolongar fins ahir, quan l’aparcament cobert de Barris Nord va acollir de nou un dinar popular que va reunir centenars de penyistes. També es va portar a terme una demostració d’arts marcials de la mà del Dojo Umitent, una exhibició de l’acadèmia de ball Dancescape, activitats per als més petits i un vermut amenitzat per Javier Sarvisé i Jordi Cucó.

Per la seua banda, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, acompanyat de la tinenta d’alcalde Cristina Morón, va visitar el recinte i va saludar els participants en la jornada festiva, que va acabar amb una rifa.