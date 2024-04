Les noves targetes moneder exclouen 21.000 lleidatans

Uns 21.000 lleidatans en situació de vulnerabilitat, el 90% dels usuaris del Banc dels Aliments de Lleida, quedaran desprotegits amb el nou model d’ajuts d’alimentació que ha posat en marxa el Govern central. A partir d’ara, els aliments que arribaven de la Unió Europea deixaran de ser en espècie i es traduiran en targetes moneder perquè els usuaris els puguin anar a comprar directament a un supermercat.

“Creiem que és una eina d’ajuda molt digna. El problema és que està dirigida a famílies amb nens a càrrec i que cobrin menys del 40% de la renda mitjana, per la qual cosa només beneficiarà un 10% de les persones que fins ara rebien aquesta ajuda alimentària”, va lamentar ahir el president del Banc dels Aliments de Lleida, Antoni Fo, que va assenyalar que es quedaran sense un 30% del seu estoc d’aliments per ajudar les famílies de tota la demarcació. Aquesta situació ha provocat fins i tot que algunes associacions que repartien els aliments del Banc dels Aliments hagin hagut de tancar. Davant d’un context tan “delicat”, Fo va fer una crida per participar en el segon concert benèfic La clàssica amb tu, que impulsa la jove formació Camerata Granados per recaptar fons per al Banc dels Aliments i que se celebrarà el 3 de maig a l’Auditori Enric Granados de Lleida (20.00 hores). Sota la batuta de Pau Romero-Andreu, comptarà també amb la participació de la banda Roig Tardà d’Alfarràs i músics convidats. Les entrades tindran un preu de 15 euros i es podran adquirir tant al web del Banc com a les seues seus.