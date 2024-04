Comença l’estudi pilot de PISA 2025, que avalua per primera vegada l’anglès

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un total de 7.152 alumnes de 15 anys participaran des d’aquest dijous en l’estudi pilot del pròxim informe PISA, que incorpora com a novetat l’avaluació de l’anglès, l’aprenentatge en un món digital i els seus coneixements en canvi climàtic i medi ambient, dins de la competència científica.

L’alumnat que s’examinarà pertany a 149 centres educatius d’Andalusia, Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Múrcia, Catalunya, País Basc i Galícia, explica en una entrevista amb EFE la directora de l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa (INEE), Carmen Tovar.

L’informe PISA, l’avaluació mundial més important que realitza l’OCDE en uns cent països, permet als governs valorar l’abast de les metes educatives proposades i supervisar el seu acompliment. A partir de 2025 es farà cada quatre anys en comptes dels tres actuals per donar més temps a organitzar la prova.

Des d’avui i fins a mitjans de maig començarà el treball de camp de l’estudi pilot de la nova edició de PISA en les esmentades comunitats autònomes amb el doble objectiu de provar la logística i avaluar la idoneïtat/eficàcia de les preguntes.

La prova a què se sotmetran els adolescents a partir d’aquest dijous dura tot el matí i no tots faran la mateixa. Hi haurà un intermedi curt entre les dos competències de les quals s’avaluaran, i després d’un descans més llarg, realitzaran un qüestionari de context.

En el pilot que comença avui "es proven bastantes més preguntes de les que després s’utilitzaran en l’estudi principal -en abril-maig del 2025- per poder descartar-ne algunes i només utilitzar les que realment mesuren el que volem que mesurin", subratlla Tovar.

En cada edició, PISA focalitza l’avaluació d’una de les tres competències establertes per l’OCDE (comprensió lectora, ciències i matemàtiques) i en aquesta ocasió serà la científica.

"La seua principal novetat és que es donarà més importància al canvi climàtic i al medi ambient, incloent l’anomenada 'agència en l’antroprocè', és a dir, l’alumnat ha de ser conscient de l’impacte humà sobre el planeta i com pot actuar en favor del medi ambient, no limitar-se a ser observador. Es tracta de comprendre i crear un futur més just i resilient".

A la pràctica això es traduirà en una nova escala addicional de rendiments relacionada amb el medi ambient, més preguntes sobre el clima o saber com interactuen amb l’entorn. "En resum, es mesurarà una nova dimensió de la competència científica, que és la d’investigar, avaluar i utilitzar la informació científica per a la presa de decisions que minimitzin l’impacte humà sobre el medi ambient".

En el cas de la comprensió lectora i les matemàtiques no hi haurà noves unitats d’avaluació sinó que es faran servir les ja utilitzades per poder traçar tendències.

Igual que en anteriors ocasions, el nou informe PISA inclourà una competència innovadora que el 2025 serà aprendre en un món digital, que mesurarà "bàsicament quina capacitat tenen els alumnes per resoldre problemes complexos mitjançant l’ús d’eines digitals".

Per exemple, com s’incrementa el trànsit fins a arribar a un embús i com calcular aquesta congestió mitjançant una simulació.

Una altra novetat consistirà a conèixer el grau de domini de l’anglès, una optativa internacional en què Espanya ha decidit participar.

Encara que en aquesta edició serà l’anglès, la idea és ampliar-lo després a altres llengües estrangeres.

S’avaluaran tres destreses: comprensió escrita i auditiva i l’expressió oral. De moment no entra l’expressió escrita per les dificultats que implica la correcció, encara que més endavant no es descarta.

Segons l’OCDE, el domini d’una llengua estrangera és la capacitat d’utilitzar la llengua per comunicar-se de manera eficaç, i requereix una combinació de competències lingüístiques comunicatives i competències generals.

Una altra innovació, explica la directora de l’INEE (Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports), és que la prova es farà "online" (a través d’un web), en comptes de descarregar l’examen amb un USB o als ordinadors del mateix alumnat. "Veurem si va bé, l’únic és que caldrà anar més amb compte amb el router, connexió wi-fi etc".