Els testaments vitals segueixen a l'alça

Ja fa anys que els documents de voluntats anticipades, també coneguts com a testaments vitals, han guanyat pes en la població lleidatana. Així ho acrediten també les xifres publicades ahir per l’Observatori Notarial de Catalunya, impulsat pel Col·legi Notarial de Catalunya, que reflecteixen que l’any passat es van autoritzar 458 documents de voluntats anticipades a les comarques lleidatanes, una xifra que suposa un increment del 26% respecte al 2022. Un creixement que els notaris tornen a relacionar amb l’entrada en vigor de la llei de l’eutanàsia.

Així mateix, els notaris lleidatans van tornar a registrar l’any passat un creixement, després d’una caiguda el 2022, de la firma de nous testaments, amb un total de 7.480, un 10,5% més respecte a l’exercici anterior. Segons l’observatori, l’edat més habitual per fer testament és entre els 56 i els 70 anys, seguit de la franja de 41 a 55, de 71 a 81 i superior a aquesta edat. Quant a les herències, es van autoritzar un 0,7% menys fins a les 4.507 mentre que els lleidatans van rebutjar al 13% del total, amb 592 renúncies el 2023, un 5,7% més que l’any anterior. El principal motiu de renúncia són els deutes que inclouen i la liquidació dels impostos corresponents. També hi ha casos en els quals els fills renuncien a l’herència d’un progenitor a favor de l’altre que és viu.D’altra banda, els notaris lleidatans van celebrar 112 matrimonis, una xifra que baixa lleugerament en relació amb el 2022, encara que en el conjunt de Catalunya aconsegueix la més alta des del 2029. Per trams d’edat, són més habituals dels 26 als 40 anys, seguit dels 41 als 55 i dels 56 a 70. Així mateix, es van autoritzar 69 expedients matrimonials, la mateixa xifra que el 2022. Per contra, els divorcis davant de notari van augmentar a les comarques lleidatanes un 31% fins a un total de 97 davant dels 74 que es van formalitzar el 2022. A més, els préstecs hipotecaris van disminuir un 20%, amb un total de 2.663 d’autoritzats, i les compravendes també van baixar 5,3% fins a les 8.380. Els notaris assenyalen el final de la tendència a l’alça a causa de les successives pujades dels tipus d’interès. A Catalunya, actualment el 51,2% de les compravendes es fan sense préstec hipotecari.