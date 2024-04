Es compleixen 63 anys de la gesta de Iuri Gagarin

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Aquest 12 d’abril es compleixen 63 anys des que el cosmonauta soviètic Iuri Gagarin es va convertír, el 1961, en el primer humà que va viatjar a l’espai, una de les fites de la cursa espacial.

En commemoració dels 108 minuts de sobrevol orbital de Gagarin a bord de la nau Vostok 1, que van canviar el món, se celebra el Día Mundial de l’Aviació i la Cosmonàutica.

Gagarin va ser elegit per a aquesta proesa pel responsable del programa espacial soviètic, Serguéi Koroliov, per la seua experiència com a pilot de caça a reacció. Tenint en compte les característiques i capacitats de la tecnologia espacial, era necessari candidats específics, professionals absolutament sans i disciplinats, que tinguessin uns 30 anys, no mesuressin més de 1'70 metres i pesessin entre 68-70 quilos.

Segons RIA Novosti, nou mesos abans del llegendari vol, els sis millors pilots soviètics es van reunir amb Koroliov que els va mostrar la primera nau espacial i va preguntar qui volia conèixer la cabina, un oferiment a què va respondre Gagarin, traient-se les sabates i pujant l’escotilla.

Gagarin era el candidat ideal que finalment va ser aprovat per realitzar el primer vol de l’home a l’espai i canviar la història universal. Poc abans del viatge, Gagarin va escriure una carta a la seua dona, Valentina, sobre el seu esperat vol. "Puc somiar amb alguna cosa més? És història, és una de nova era!. D’aquí a un dia s'enlaira el meu vol. Crec en la tècnica completament. No ha de fallar. Però de vegades passa que un home cau al lloc més inesperat i es trenca el coll. Aquí també pot succeir alguna cosa. Però no ho crec. Si passa alguna cosa, et demano, Valiusxa, no et matis de dolor", deia la missiva.

El primer vol es va realitzar en manera automàtica, suposava que el cosmonauta era passatger d’una nau espacial. No obstant, en qualsevol moment, en podia prendre el control manual.

Els psicòlegs soviètics no sabien gaire bé com es comportaria una persona sotmesa a una prolongada ingravidesa, i admetien que el cosmonauta podia perdre el control de si mateix i podia voler conduir la nau de forma manual, per la qual cosa el codi numèric per desactivar la manera automàtica estava guardat en un sobre tancat. Se suposava que només una persona conscient podia llegir i introduir aquest codi. Però abans del vol algú l’hi va revelar a Gagarin.

El camí cap al coet i l’enlairament

En el camí del cosmonauta fins el coet, la gent li demanava autògrafs. Ja sobre la plataforma metàl·lica al costat de l’entrada de la nau, Gagarin va aixecar les dos mans acomiadant-se dels que es quedaven a la Terra.

Allà va començar l’aventura soviètica a l’espai. La primera nau espacial tripulada Vostok-1 va ser llançada a les 09.07 hores (hora de Moscou) des del Cosmòdrom de Baikonur (Kazjstán). Els registres de l’agència espacial russa Roscosmos, asseguren que al sentir el soroll dels motors, Gagarín va cridar: "Som-hi!".

La nau va fer una volta a la Terra i va aterrar una hora i 48 minuts més tard en un poble a la regió de Sarátov, al sud-est de Rússia. Els senyals de ràdio de la nau espacial soviètica van ser capturats pels observadors de l’estació radar nord-americà Shemya, situada a les illes Aleutianes.

Cinc minuts més tard, al Pentàgon se li va enviar un missatge xifrat. En rebre'l, l’empleat de torn de nit va cridar a casa del doctor Jerome Wiesner, assessor de ciència superior del president John F. Kennedy, per informar-lo que els russos havien avançat els nord-americans.

En òrbita, Gagarin va realitzar uns experiments senzills: beure, menjar, escriure amb un llapis. Totes les seues sensacions i observacions es van registrar amb una enregistradora a bord. "Pobladors del món, salvaguardem aquesta bellesa, no la destruïm", deia el cosmonauta mentre orbitava la Terra.

El descens

Durant el descens, Gagarin es va sotmetre a una sobrecàrrega entre 8 i 10 vegades major de la normal, però estava preparat per superar-la. El més complicat va ser combatre l’estrès psicològic ja que la temperatura exterior durant el descens pot arribar als 5.000ºC i la cabina va començar a crepitar.

A una altitud de 7 quilòmetres, segons el pla de vol establert, Gagarin es va catapultar. Iuri va córrer el perill de caure amb el seu paracaigudes a l’aigua gelada del riu Volga. Però gràcies a un bon entrenament previ al vol, va poder efectuar unes maniobres i va aterrar a dos quilòmetres del riu.

Les primeres persones que van rebre el cosmonauta a la Terra van ser l’esposa d’un guardabosc local, Anna Takhtárova, i la seua neta de sis anys, Rita.