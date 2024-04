La dona de Novell afirma que ha rebut amenaces de l'Església

Sílvia Caballol, la dona del bisbe emèrit de Solsona Xavier Novell, va assenyalar ahir a través de les xarxes socials que una “persona important de la jerarquia eclesiàstica” els havia amenaçat després de la seua entrevista en el programa Col·lapse de TV3, que s’emetrà avui i el contingut de la qual es va avançar ahir a El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ustrell. Segons Caballol, “abans fins i tot d’escoltar el contingut, va escriure un mail dirigit al Xavier amenaçant que si no mantenia la discreció com havíem acordat (discreció que jo, Sílvia Caballol, no he promès a ningú), rebríem un càstig exemplar”. A través del seu compte d’Instagram, l’escriptora i psicòloga va afegir que “els xivatos que corren per aquí, que li diguin de la meua part que no penso callar, que si vol fer declaracions que les faci, però que jo tiraré endavant amb l’entrevista”. I va afegir que “són aquest tipus d’actituds els que fan mal a l’Església”. Novell i Caballol es van casar per l’església la setmana passada.