OCU exigeix a Tik Tok que compensi els "usuaris damnificats" per reptes perillosos que es viralitzen

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), a través d’Euroconsumers, ha exigit a la plataforma Tik Tok que indemnitzi els "usuaris damnificats" per reptes virals perillosos i que prengui mesures per evitar la propagació de continguts que amenacin el benestar físic i psicològic dels usuaris, principalment dels menors.

Precisament, arran d’una denúncia d’Altroconsumo, una de les quatre associacions de consumidors europees que, juntament amb OCU formen Euroconsumers, Tik Tok afronta una multa de 10 milions de l’Autoritat de Competència d’Itàlia per protegir inadequadament els seus usuaris, en particular a menors que han patit danys psicofísics provocats per la seua participació en reptes virals com el de la "cicatriu francesa", segons indica l’OCU en un comunicat.

En aquest sentit, l’OCU també ha demanat a la xarxa social xinesa que millori les mesures específiques per protegir els drets dels menors, segons ho exigeix l’article 35 de la DSA, i aplicar-les amb la deguda diligència, a més de requerir activitats educatives que fomentin l’ús conscient i segur de la plataforma, que supera els 134 milions d’usuaris actius.

Encara que la denúncia es fa des d’Itàlia, l’OCU avisa de tendències autolesives a França, Espanya i Portugal, sense que Tik Tok hagi pres mesures per evitar-les, la qual cosa "preocupa profundament" l’Organització de Consumidors.