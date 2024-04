La prova del taló passarà a detectar de set a onze malalties en els nounats

detail.info.publicated efe

El Ministeri de Sanitat ampliarà en les properes setmanes de 7 a 11 les malalties congènites perceptibles en els nounats per mitjà de la prova de taló, amb l’objectiu d’incrementar-les a 22 el 2025, segons ha anunciat aquest dilluns a Oviedo el president del Govern, Pedro Sánchez.

El president ha detallat que pròximament es durà a terme l’ampliació per detectar fins 11 malalties i ha avançat que el Consell de Ministres d’aquest dimarts analitzarà els passos necessaris per duplicar aquest nombre d’aquí al primer trimestre de 2025.

La coneguda com a prova del taló permet el diagnòstic de malalties metabòliques poc comunes i majoritàriament d’origen genètic que, si es deixessin a la seua evolució natural, comprometrien la vida i el desenvolupament intel·lectual de les persones en tractar-se de malalties que suposen una càrrega econòmica molt important per la dependència i el consum de recursos socials i sanitaris que comporten.

Més del 50 per cent de les malalties neuromusculars (ENM) apareixen en la infantesa, per la qual cosa els experts insten a augmentar els programes de garbellaments neonatals per poder realitzar un abordatge precoç de la malaltia que millori el seu curs i la qualitat de vida de pacients i familiars.

El Ministeri de Sanitat i les comunitats ja van acordar el gener passat incorporar dos nous garbellaments neonatals -per a cardiopaties congènites i tirosinèmia-, que s’afegeixen als que ja es duen a terme per detectar hipotiroïdisme congènit, fenilcetonúria, fibrosi quística, deficiència d’acil-coenzim A-deshidrogenasa de cadena mitjana (MCADD), deficiència de 3-hidroxi-acil-coenzima A-deshidrogenasa de cadena llarga (LCHADD), acidèmia glutàrica tipus I (GA-I) i anèmia falciforma.

Desigualtats entre comunitats

Segons Sánchez, Espanya es troba a la cua d’Europa en aquest tipus de garbellaments i tampoc no hi ha equitat a nivell nacional per les grans diferències entre comunitats, ja que n’hi ha algunes, com és el cas d’Astúries, que duen a terme el garbellament bàsic, mentre que en d’altres es prediuen fins 30 malalties.

Per aquesta raó -ha incidit- el seu Govern ha decidit incrementar ja en quatre les malalties a detectar i duplicar la xifra en els propers mesos.

Sánchez ha remarcat que el seu Executiu és compromès amb la sanitat pública, a la qual s’ha referit com la "joia de la corona", i per això l’enfortirà i ampliar serveis com l’anunciat aquest dimarts, "que permeten estalviar molt sofriment i afavorir l’estalvi econòmic de famílies i administracions".

Defensa del públic davant "intencions privatitzadores"

"Creiem en un sistema públic de qualitat i el defensarem de la mà de la població que vol una sanitat gratuïta, universal i de qualitat", ha afegit en referir-se a la futura llei de gestió pública del Sistema Nacional de Salut amb què intentarà "blindar-lo davant intencions privatitzadores".

Per al president, el Sistema Nacional de Salut és un "èxit col·lectiu del qual els ciutadans se senten més orgullosos" i ha assegurat que una mostra d’això és el complex hospitalari de referència d’Astúries, "prova d’una aposta col·lectiva i d’un esforç mantingut en el temps per la sanitat pública".

L’increment del pressupost destinat a la sanitat ha estat un altre exemple posat per Sánchez com a prova del seu compromís, ja que la inversió en sanitat s’ha multiplicat per vuit des de 2018, fins superar els 2.700 milions.

"La salut és el primer", ha insistit Sánchez, per a qui la pandèmia va demostrar que no només és important guarir, sinó també prevenir i això és una cosa que s’aconseguirà amb l’augment del garbellament neonatal, "una poderosa eina" per detectar malalties i pal·liar els seus efectes.

Davant de les expectatives que ha despertat la creació de l’Agència de Salut Pública, la seu del qual aspira allotjar Astúries, ha assegurat que en l’ànim del seu Govern està descentralitzar i fer pàtria atansant l’Estat a cada un dels territoris".

Sánchez ha fet aquestes declaracions després de visitar el laboratori de cribratge neonatal del Hospital Universitario Central d’Astúries (HUCA), a Oviedo, juntament amb el president del Principat, Adrián Barbón, i la delegada del Govern en aquesta comunitat, Delia Losa.

Ho ha fet en una declaració institucional sense preguntes que ha realitzat a l’atri de l’HUCA i que ha estat seguida per desenes de treballadors del complex hospitalari de referència d’Astúries, intervenció que es va veure interrompuda al principi per un home que li va increpar i va insultar pels seus pactes de govern al crit de "Per set vots tens el cul trencat".