Nova associació cultural a Menàrguens

L’Associació Cultural de Menàrguens, creada recentment, té per objectiu promoure, divulgar i fomentar la cultura catalana i menarguina dins i fora del municipi.

Pretén recuperar i vetllar per la conservació i difusió del patrimoni cultural, històric i artístic de Menàrguens i, alhora, estimular la participació activa dels membres de l’Associació i els ciutadans en general en diverses activitats. A més a més, està preparant per al proper 19 de maig un projecte per recuperar el patrimoni cultural del poble.