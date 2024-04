Operació pionera a una nena

L’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha realitzat una cirurgia a una nena de quatre anys que tenia una agulla de dentista a prop del cervell.

Segons va informar ahir La Vanguardia, la nena havia acudit al dentista per curar-se una càries, però l’agulla de l’anestèsia es va desprendre i va migrar fins al sistema nerviós.L’operació es va realitzar el maig del 2023. Després de la intervenció, la menor va romandre ingressada una setmana a l’hospital i actualment no li ha quedat cap seqüela, més enllà d’una cicatriu a la zona dreta del front.La nena va ser atesa per un dentista del barri de l’Eixample barceloní per ser tractada del que semblava ser una càries.A l’extreure l’agulla amb què li havia injectat l’anestèsia local, el dentista va observar que l’agulla s’havia desprès.L’agulla, d’un centímetre, s’havia incrustat en una àrea de les genives per la qual discorren diversos nervis i artèries. Des d’allà, i després d’intentar sense èxit extreure-la, va començar el que els metges denominen una migració, en què l’agulla va acabar allotjada a la cavitat cranial al costat del cervell de la nena.El cas va ser presentat al congrés de la Societat Espanyola de Neurocirurgia Pediàtrica, que es va celebrar del 15 al 17 de febrer a Baeza (Jaén).L’equip de l’Hospital Sant Joan de Déu que ha intervingut la menor preveu pròximament publicar aquest cas en una revista científica.

“Ni cirurgians ni dentistes no havien vist mai res semblant”

■ “Va ser un accident fatal que va acabar d’una manera meravellosa, i volíem agrair-ho als professionals que salven vides”, va explicar la mare de la Sara, Montse Llussà, al programa Tot es mou de TV3. “Va passar el que no hauria d’haver passat. Ni dentistes ni cirurgians no s’expliquen com va poder migrar l’agulla”, va anotar. Tant uns com d’altres, va afegir, “ens han dit que mai no s’havien trobat amb res semblant”. L’operació va ser dirigida pel cap de Cirurgia Maxil·lofacial de l’hospital Sant Joan de Déu, Josep Rubio, i pel neurocirurgià José Hinojosa.