SEGRE s'afegeix a l'Any Magre

Activista i divulgador cultural, pedagog, polític, apassionat per l’art..., són algunes de les facetes d’un personatge polièdric com Jaume Magre, del qual Lleida celebra aquest any el centenari del naixement. El Grup SEGRE també ha volgut afegir-se al reconeixement públic d’aquest autèntic homenot de la cultura amb l’edició del llibre Merci, Monsieur Magre, que el diari regalarà als seus lectors dimarts vinent, diada de Sant Jordi, i que es convertirà en la primera biografia sobre el que va ser el primer regidor de Cultura de la Lleida democràtica.

Aquest nou volum d’Edicions de la Clamor, la particular aliança de cada 23 d’abril del Grup SEGRE i la diputació de Lleida –que ha comptat amb la col·laboració de l’Any Magre, que organitza la Paeria–, es va presentar ahir en un abarrotat Institut d’Estudis Ilerdencs, en un acte amb el president de la corporació provincial, Joan Talarn; la directora de SEGRE, Anna Sàez; i l’autora del volum, la historiadora de l’art Cristina Mongay. A la presentació també van acudir l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el comissari de l’Any Magre, Juan Cal; i els dos fills del protagonista del llibre, Anna i Jaume, aquest acompanyat dels seus dos fills, Maria i Jaume, que van seguir l’acte des de primera fila amb emoció.Talarn va destacar que aquest llibre soluciona “el deute històric de no explicar fins ara amb una biografia d’una de les persones més importants en la cultura de la Lleida moderna”. El president de la Diputació va recordar la figura de Magre en la creació de centres pedagògics com l’Escola Espiga o culturals com La Petite Galerie, l’Aula de Teatre o l’Escola de Belles Arts, perquè “va ser un idealista pragmàtic, un utòpic capaç de fer realitat els seus somnis”.De fet, la directora de SEGRE, Anna Sàez, va afegir a aquest llistat d’infraestructures culturals l’acabat d’estrenar Museu Morera, “amb el qual s’acaba de quadrar el cercle sobre Magre, un agitador cultural, un personatge de consens que, 25 anys després de la seua mort, encara cal reivindicar”. Sàez va desitjar que “a partir d’aquest llibre es pugui estudiar i completar més la seua figura i obra per a pròximes biografies”.Aquesta també va ser la recomanació de Cristina Mongay: “Aquesta ha de ser una primera biografia, que desperti records en els que el van conèixer i per als que no, que serveixi per aprendre a posar la cultura en el centre, com a individus i com a societat”.

«Va ser apassionant endinsar-se en la seua vida i el llegat»

Doctora en Història de l’Art per la Universitat de Lleida, Cristina Mongay ha bussejat als arxius familiars per firmar Merci, Monsieur Magre. “Va ser apassionant endinsar-se en la seua vida i el seu llegat”, va assegurar l’autora sobre aquest enamorat de la cultura francesa, que va conrear de jove a l’exili familiar a França després de la Guerra Civil.