Aquest és el millor moment per comprar vols econòmics

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Si busques aconseguir el màxim estalvi a l'hora de viatjar, és essencial conèixer les estratègies clau per comprar els bitllets d’avió al millor preu. Encara que factors com la temporada poden influir en els preus, hi ha patrons comuns que t’ajudaran a trobar ofertes atractives. A continuació, et revelem quan és el moment ideal per comprar els teus bitllets d’avió a preus reduïts.

Segons dades de Skyscanner, la plataforma líder en la recerca de vols, dimarts és el dia òptim per aconseguir bitllets d’avió a un preu més econòmic. Això es deu al fet que les aerolínies presenten les ofertes a l’inici de la setmana, i dimarts al matí és quan es troba més disponibilitat i varietat de vols.

D’altra banda, Expedia coincideix amb aquesta anàlisi, encara que també suggereix els dimecres i dijous com a dies propicis per adquirir bitllets aeris a bon preu. Tanmateix, hi ha opinions divergents, com la de CheapAir.com, que afirma que diumenge és el dia ideal per trobar les tarifes més assequibles.

A més del dia, el moment del dia també és rellevant. Skyscanner suggereix que les 5 de la matinada és el millor moment per buscar ofertes, mentre que Expedia apunta les 3 de la tarda com l’horari òptim. En síntesi, Skyscanner recomana buscar els dimarts a les 5 del matí, mentre que Expedia suggereix fer-ho a les 3 de la tarda.

Si comptes amb flexibilitat a l'hora de viatjar, novembre i febrer són mesos recomanats per fer les reserves. A més, els vols durant la setmana solen ser més econòmics. Alguns experts també suggereixen netejar les cookies i utilitzar la manera de navegació incògnita al buscar vols per evitar possibles increments de preus