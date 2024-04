Art inclusiu al Gargar

La novena edició del festival de murals Gargar de Penelles, a la Noguera, comença a escalfar motors amb la presentació ahir de l’exposició Art Singular a l’antiga església del poble. La comissària del certamen, Mar López, va explicar que un any més tornen a donar veu a projectes socials per aprofitar el “potent altaveu” del festival a tot el país. D’aquesta manera, persones amb malaltia mental o diversitat funcional de diferents entitats de les comarques de Ponent com Acudam, l’Associació Alba o l’Estel de Balaguer han elaborat obres d’art que s’exposaran durant els dos propers mesos. L’objectiu és enriquir i dotar d’autonomia aquestes persones perquè puguin gaudir del festival.

Gargar Festival de Murals i Art Rural, l’Associació Binòmica, el programa artSingular de la Fundació Josep Santacreu i l’associació Acudam han estat els màxims responsables de l’exposició, que pretén, mitjançant l’expressió artística popular de persones amb malaltia mental, diversitat funcional o en risc d’exclusió social, canviar el món actual. Sobre això, López va assenyalar que les obres arriben per tres projectes diferents: la Fundació Santacreu, amb usuaris de tallers de Manresa, Guissona, Tàrrega i Mollerussa; l’entitat Acudam de Mollerussa, que ha elaborat un mural en una de les parets de l’església antiga de Penelles, i l’associació Binòmica de Penelles, que ha treballat en l’elaboració d’uns dissenys especials per a les etiquetes de cervesa artesana de la Vella Caravana de Menàrguens. Per la seua banda, Eva Calatayud, de la Fundació Josep Santacreu, va assenyalar que l’objectiu és buscar “el millor talent” en col·lectius vulnerables i que el resultat aporta “autoestima” als participants.

La novena edició del festival de street art serà del 3 al 5 de maig

El Gargar de Penelles tindrà lloc del 3 al 5 de maig però l’exposició Art Singular ja es pot veure actualment i durant dos mesos. Posteriorment, les obres es traslladaran a la futura residència de Guissona. L’edició del festival d’enguany comptarà amb actuacions musicals i altres activitats com per exemple tallers. Així mateix, el 3 de maig se celebrarà el Gargar Comedy amb l’actuació de diversos artistes. Les entrades ja estan a la venda al web del certamen. L’any passat, Penelles va tornar a acollir centenars de visitants dels murals.