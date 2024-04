El Regne Unit prohibeix la venda de tabac als nascuts després de 2009

detail.info.publicated EUROPA PRESS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Regne Unit ha votat aquest dimarts a favor del projecte de llei sobre tabac i vaporitzadors que tipificaria com a delicte la venda de productes de tabac a qualsevol persona nascuda després de l’un de gener de 2009, és a dir els nens que actualment té 15 anys no podrà comprar tabac; encara que la llei que pretén entrar en vigor a partir d’abril de 2025, no penalitzarà per si mateix el tabac ni impedirà que qualsevol que pugui comprar tabac legalment avui pugui fer-ho en el futur.

"Aquest projecte de llei no prova de demonitzar les persones que fumen ni d’impedir-los que comprin tabac si poden fer-ho avui. No afectarà de cap manera els drets o prerrogatives dels fumadors actuals i, de fet, volem ajudar-los a deixar de fumar. Els estem donant suport gairebé duplicant el finançament dels serveis locals per deixar de fumar", ha assenyalat Victoria Atkin, secretària d’Estat de Salut i Atenció Social, en la seua defensa davant de la Cambra dels ants d’aprovar la primera lectura de la llei.

En canvi, ha afegit, "aquest projecte de llei mira cap al futur per donar a la pròxima generació la llibertat de viure vides més llargues, més saludables i productives." En aprovar-se el Regne Unit s’atansa a la creació de la primera generació lliure de fum.

A través d’aquest projecte de llei, "estem creant una generació lliure de fum que garantirà que a ningú que compleixi 15 anys o menys aquest any no se li vengui tabac legalment, salvant-los de la misèria dels repetits intents de deixar-lo, fent que la nostra economia sigui més productiva i construir un NHS que brindi una atenció més ràpida, més senzilla i més justa", ha afegit.

Per garantir el compliment de les noves normes, els funcionaris de normes comercials rebran nous poders per imposar multes in situ (avisos de sancions fixes) als detallistes que venguin il·legalment tabac o vaporitzadors a nens. Tots els diners recaptats s’utilitzarien per finançar noves mesures d’aplicació de la llei.

El projecte de llei segueix el compromís prèviament declarat del govern de prohibir la venda i el subministrament de vaporitzadors d’un sol ús segons la legislació ambiental existent, que ha estat un factor clau darrere de l’augment del vaporejo juvenil. Està previst que la prohibició entri en vigor a partir d’abril de 2025.

La llei afecta també el vapeig

El projecte va més enllà i també regularà el vapeig, ja que "danya el futur" dels joves. "Podria danyar els seus pulmons mentre encara s’estan desenvolupant, intensificar la pressió a llarg termini sobre el nostre NHS i danyar la seua concentració a les escoles. No podem reemplaçar una generació addicta a la nicotina per cap altra i els vapejadors es comercialitzen cínicament cap als nostres fills", ha afirmat.

A més, en el seu discurs ha recordat que de venen a preus molt econòmics, i comparteixen espai comercial amb dolços, a més tenen marques amb personatges de dibuixos animats i se’ls donen sabors com cotó fluix de sucre i gelat de síndria que els fan productes atractius per als adolescents.

"Els nostres nens estan sent explotats i no podem ni permetrem que això continuï. És per això que aquest projecte de llei ens donarà poders per prendre mesures enèrgiques contra els sabors i envasos aptes per a nens i per canviar la forma en què s’exhibeixen els vaporitzadors a les botigues, mesures sobre les que consultarem," ha afirmat.