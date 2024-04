Lleida consolida la primera Unitat de Ferides Complexes de l’Atenció Primària de Catalunya, la segona en tot l'Estat

El Grup Nacional per l’Estudi i Assessorament de les Úlceres per Pressió (GNEAUPP) ha acreditat favorablement la Unitat de Ferides Complexes de l’Atenció Primària de Lleida, liderada per les infermeres Carme Marquilles i Dra. Sandra Alexandre, fet que representa una fita significativa a nivell estatal per l’atenció sanitària lleidatana.

Des de l’inici l’any 2008, el projecte ha experimentat un desenvolupament continu, establint criteris de tractament unificats i proporcionant capacitació específica a les infermeres de cada centre d’atenció primària. Actualment, les infermeres referents en ferides de la Regió Sanitària de Lleida són un model d'excel·lència en l'atenció sanitària i juguen un paper crucial en aquesta iniciativa pionera.

La Unitat de Ferides Complexes de l'Atenció Primària de Lleida, inaugurada el 2019, permet oferir una atenció especialitzada adaptada a una població amb necessitats específiques, millorant-ne significativament l'efectivitat. La Unitat atén, entre d’altres, lesions que no cicatritzen correctament o altes hospitalàries de pacients amb ferides d’alta complexitat. Al mateix temps la Unitat té línies de recerca en desenvolupament i imparteix la formació en ferides de tota la Regió.

Aquesta unitat, depenent de la Direcció d’Atenció Primària de Lleida (DAP) de l’Institut Català de la Salut (ICS), disposa d’un equip de professionals altament qualificades. En aquest sentit, amb el suport a l’equip de la TCAI Mercè Bernis, les infermeres Cristina López i Dra. Iraida Gimeno han estat reconegudes com a expertes en el tractament de ferides, contribuint de manera destacada al reconeixement d'aquesta unitat com a referent en el seu àmbit.