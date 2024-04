Lleida recorda Benet i Jornet

detail.info.publicated QUIM GASSÓ SENTIAS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

CAMPUZANO VISITA LA RESIDÈNCIA DEL PALAU D’ANGLESOLA

n Carles Campuzano va assegurar ahir al Palau d’Anglesola que la prioritat de Generalitat és “reduir llistes d’espera, millorar salaris, construir noves infraestructures i avançar cap a nous models d’atenció dirigits a poder viure a casa el màxim de temps possible”, durant la visita a la residència Ca la Cileta del municipi, que enguany compleix el seu vintè aniversari d’activitat.

La residència Sant Josep de Lleida va homenatjar ahir el dramaturg Josep Maria Benet i Jornet amb la inauguració d’un monòlit dedicat a l’autor al pati del centre. El literat va passar els últims mesos de la seua vida a la residència, ubicada a la Mariola, abans de morir el 6 d’abril del 2020, durant la primera onada de la covid, als 79 anys. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, va assistir a l’acte de record del creador d’obres teatrals com Una vella, coneguda olor i sèries televisives com Nissaga de poder, El cor de la ciutat i Ventdelplà. Campuzano va destacar que “Benet i Jornet ha estat un dels millors fills que ha tingut el país i recordar-lo ens honra com a societat” davant de l’atenta mirada de desenes d’usuaris del centre. El conseller també va recalcar que la ciutadania “encara està en deute amb els professionals dels serveis socials i les residències” i que caldrà destinar més recursos a aquest sector amb el canvi demogràfic que s’espera amb les jubilacions de la generació del baby-boom. Campuzano va ser rebut pel director del centre, Jordi Latorre, que li va presentar les últimes reformes de l’espai exterior, per “millorar la qualitat de vida dels residents”.

El monòlit en memòria de Josep Maria Benet i Jornet té plasmats els títols de la vintena d’obres de teatre del seu repertori en dos de les cares de l’escultura. Un escrit amb el seu nom i les dates del naixement (1940) i la mort, juntament amb un retrat de l’autor, completen l’obra. Ha estat ubicat davant del gran mural de l’artista Lily Brick, que decora una de les parets de l’edifici.