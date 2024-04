Pla per combatre l'obesitat infantil

Un de cada tres nens i nenes d’entre 6 i 12 anys a Catalunya té excés de pes. I el 12,6% pateix obesitat, segons les dades de la Generalitat. Així mateix, la prevalença d’obesitat infantil és més de vuit vegades més alta en una zona de nivell socioeconòmic baix que en una zona d’alt nivell malgrat que entre els codis postals hi ha una distància de només 10 quilòmetres. Per revertir aquesta situació, el departament de Salut estendrà a 28 equips d’atenció primària, entre els quals el del CAP de rambla Ferran de Lleida i el de Balaguer, el pla per reduir l’obesitat infantil que va començar amb una prova pilot al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. En aquests centres, començarà al setembre la intervenció comunitària i l’assistència als nens derivats des de Pediatria.

Salut va assenyalar que els nens amb obesitat tenen un 70% de probabilitat de ser adults amb aquesta malaltia, que a la llarga causa diabetis mellitus de tipus 2, malalties cardiovasculars, càncer i artrosi, entre altres patologies. Patir obesitat també pot portar a falta d’autoestima i a problemes de salut mental.

Atribueixen els índexs d’obesitat a factors com el consum d’aliments processats, rics en greix, sal i sucre; un estil de vida més sedentari, motivat encara més pels mòbils o horaris desordenats, amb poques hores de son, segons un estudi de la Universitat de Barcelona. Sobre això, si els resultats són positius, l’objectiu és estendre el pla a més equips. La intervenció des del CAP va des d’abans de l’embaràs de la mare fins a l’adolescència basant-se a cuidar les hores de son, portar una dieta saludable i equilibrada, reduir el temps davant de les pantalles, fer exercici i no consumir begudes ensucrades, a més de la participació comunitària.

Balcells descarta, de moment, prohibir fumar als més joves

El conseller de Salut, Manel Balcells, va afirmar ahir que Catalunya no està en el moment d’aplicar una mesura tan “rígida” com la de prohibir fumar als nascuts a partir del 2009, com ha aprovat el Regne Unit. En declaracions a RAC1, va dir que Catalunya i el Regne Unit no es troben en el mateix punt en la lluita antitabac, ja que allà hi ha menys fumadors actius. Va afegir que a Catalunya s’han de fer passos previs, malgrat que va remarcar que no descarta que s’acabi arribant a aquesta determinació. El Parlament britànic va aprovar aquesta setmana la llei de tabac i vapeig, que prohibirà la venda de cigarros o productes amb nicotina als nascuts després del 2008. Per la seua part, el president del Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme, Francisco Pascual, va assegurar que “en un temps prudencial” les administracions s’hauran de plantejar “la prohibició de la venda de tabac a qualsevol franja d’edat i a qualsevol persona”.