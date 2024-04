La diada a Lleida, amb 187 parades

Un total de 187 parades ompliran els carrers de Lleida demà per celebrar la diada de Sant Jordi 2024. Gairebé la meitat s’instal·laran entre l’avinguda Francesc Macià i la rambla Ferran per als sectors del llibre i de la flor, però també n’hi haurà d’altres d’ubicades al llarg de l’Eix Comercial o en altres punts de la ciutat, com la plaça Ricard Viñes, amb parades, així mateix, de diverses entitats socials i culturals. Les 187 sol·licituds rebudes per la Paeria quedaran distribuïdes de la següent manera: 15 llibreries i editorials i 10 floristeries a l’avinguda Francesc Macià i rambla Ferran; 51 parades d’entitats a la rambla Ferran; 8 llibreries i papereries i 29 punts de venda de flors, davant dels seus respectius establiments; 22 parades d’entitats al llarg de l’Eix Comercial; 10 parades d’artesania a la plaça Ricard Viñes, i finalment, unes altres 42 entitats repartides per diversos espais de la ciutat. A més, les llibreries i floristeries de Lleida ja podran col·locar avui dilluns parades davant dels seus establiments. La Paeria va anunciar que vetllarà perquè no hi hagi cap autorització que permeti vendre flor fresca prop d’una floristeria.

Per una altra banda, la Guàrdia Urbana ordenarà demà el trànsit a la zona de rambla Ferran per poder minimitzar l’afectació durant la diada. De 8.00 a 22.00 hores es tallarà a Francesc Macià i rambla Ferran en la seua totalitat. En sentit estació de tren, el tall de trànsit es realitzarà fins a l’encreuament del carrer General Brito. També quedarà afectat i tallat el carrer Riquer i l’avinguda del Segre en direcció a la plaça de la Pau, amb accés només per als veïns del barri de Noguerola.

Mercat i desfilada medieval de Sant Jordi a Puigverd de Lleida

Després de l’espectacular representació de La llegenda de Sant Jordi i el Drac, dissabte a la nit a Puigverd de Lleida, aquesta localitat del Segrià va continuar ahir diumenge de festa amb un mercat medieval, amb parades de productes de proximitat i fins i tot un torneig de tir amb arc i una desfilada de models medievals, entre altres actes destacats. També estaven previstos castellers, cant coral, exhibició canina, desfilada d’estendards nobles i sardanes. Per avui, teatre infantil amb Festuc Teatre (19.00) i rom cremat i orelletes (20.30).