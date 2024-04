Reconeixement per a José Manuel Porcel, director mèdic de l'Arnau

José Manuel Porcel, cap del Servei de Medicina Interna i director mèdic de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, així com professor titular de la UdL i investigador de l’IRBLleida, ha estat nomenat recentment Màster de l’American College of Physicians a Boston, coincidint amb el congrés anual d’aquesta organització mèdica que es va celebrar del 18 al 20 d’abril.

El títol de Màster és el més alt que es pot assolir en l’American College of Physicians, l’organització mèdica més gran dels Estats Units que actualment compta amb 161.000 membres de tot el món. Els nous Màster són un grup reduït de Fellows (categoria que va assolir Porcel el 2000) nominats de forma anònima per almenys quatre que ja tenen aquest reconeixement i finalment seleccionats per diferents comitès de la institució. En aquest sentit, aquest títol reconeix persones que han demostrat una gran contribució a la pràctica de la medicina o la investigació mèdica, a més d’una implicació intensa en les tasques de l’ACP. Porcel, que també és l’actual vicepresident segon de la Societat Espanyola de Medicina Interna, és l’únic espanyol que ha obtingut aquest títol en els més de 100 anys que fa que s’atorga. L’ACP es va fundar el 1915 per promoure la ciència i la pràctica de la medicina i des d’aleshores ha donat suport als facultatius de Medicina Interna en la seua recerca de l’excel·lència. El seu objectiu és ser reconegut globalment com a líder en la promoció d’atenció de qualitat al pacient.