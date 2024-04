TikTok suspèn el programa de punts de la versió Lite d’Espanya

detail.info.publicated efe

TikTok ha anunciat aquest dimecres que ha suspès el programa de punts de la versió Lite que ha presentat a Espanya i França, després que la Comissió Europea l'amenacés per haver iniciat la nova aplicació sense haver publicat abans l’informe d’anàlisi de risc a què l’obliga la UE.

"TikTok sempre busca col·laborar de manera constructiva amb la Comissió Europea i altres reguladors. Per això, suspenem voluntàriament el programa de recompenses de TikTok Lite, mentre abordem les preocupacions que s’han plantejat", ha dit la plataforma xinesa en un missatge a la xarxa social X.

TikTok Lite permetia als usuaris guanyar punts per veure o publicar vídeos, per seguir creadors de continguts o altres amics a la plataforma, amb la possibilitat de bescanviar-los posteriorment en botigues de comerç electrònic, una pràctica que la Comissió considera "addictiva" i que suposa un risc, especialment per als menors.

Brussel·les acusa TikTok, propietat de l’empresa xinesa ByteDance, d’haver presentat la versió Lite abans d’haver publicat l’informe sobre el possible risc que pot causar als usuaris a què l’obliga la nova llei de serveis digitals de la Unió Europea.

Per això, dilluns passat va amenaçar de multar TikTok amb un 1 % de la seua facturació anual global o del 5 % dels seus ingressos mitjans a tot el món, més sancions per cada dia de retard, si aquest dimarts no li entregava l’anàlisi de risc, una cosa que ja ha fet, segons ha confirmat avui la Comissió Europea.

TikTok, per tant, ha evitat la multa, però ha decidit suspendre el seu programa de punts mentre l’Executiu comunitari analitza l’informe que li ha presentat avui la Comissió. Cancel·lar el programa de punts suposa, a la pràctica, suspendre la versió Lite, ja que els usuaris perdran l’interès per aquesta nova aplicació.

El comissari europeu de Mercat Interior, Thierry Breton, ha assegurat en un comunicat que Brussel·les continua analitzant la informació per veure si TikTok va incomplir la llei de serveis digitals al presentar l’aplicació sense haver publicat abans l’informe de risc. "Els nostres nens no són cobais per a les xarxes socials", ha afirmat Breton.