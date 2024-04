Brussel·les amenaça de suspendre TikTok Lite a Espanya per risc d’addicció

detail.info.publicated efe

La Comissió Europea ha amenaçat aquest dilluns amb suspendre a partir de dijous vinent TikTok Lite, l’aplicació que la plataforma xinesa ha presentat a Espanya i França, davant de la sospita que "és tòxic i addictiu, especialment per als nens".

"Llevat que TikTok proporcioni proves convincents de seguretat, cosa que no ha fet fins ara, estem disposats a activar les mesures provisionals de la llei de serveis digitals, inclosa la suspensió del programa de recompenses TikTok Lite", ha dit el comissari europeu de Mercat Interior, Thierry Breton, en un missatge a la xarxa social X.

Es tracta de la primera vegada que Brussel·les amenaça directament amb sancions financeres a una plataforma des de l’entrada en vigor de la nova Llei de Serveis Digitals de la Unió Europea.

En un comunicat, la Comissió Europea ha assenyalat que l’empresa xinesa amb seu europea a Irlanda no ha entregat l’avaluació de riscos reclamada la setmana passada i ha presentat TikTok Lite a Espanya i França "sense adoptar mesures eficaces per mitigar els riscos".

"Això és especialment preocupant per als nens, atesa la suposada absència de mecanismes eficaços de verificació de l’edat en TikTok", ha indicat l’Executiu europeu.

TikTok, que pertany a la companyia ByteDance, té ara 48 hores per contestar, de manera que si no entrega la documentació o si Brussel·les considera que aquesta no analitza i mitiga adequadament els riscos, la Comissió prendrà mesures per protegir la salut mental dels menors, que podrien anar des de la suspensió del sistema a la UE a multes econòmiques.

Aquestes sancions podrien consistir en l’1 % de la facturació anual global o el 5 % dels seus ingressos mitjans a tot el món i podrien aplicar-se també multes "per cada dia de retard", han indicat fonts europees.

Amb aquesta investigació en curs, TikTok ha presentat el nou sistema de recompenses que crea "un incentiu financer pel temps extra que es passa a l’aplicació", van explicar fonts europees, la qual cosa augmenta la "por" de Brussel·les a què "pugui generar addicció especialment entre usuaris més vulnerables".

Aquests punts es poden bescanviar després per bons en botigues de comerç electrònic i similars, ha indicat la Comissió, que més enllà d’aquesta nova aplicació, ja investigava formalment a la plataforma des de febrer davant de l’aparent "falta de mecanismes eficaços de verificació de l’edat i el presumpte disseny addictiu".

En cas de suspendre el servei TikTok lite, decisió que Brussel·les podria prendre a partir de dijous, aquesta quedaria cancel·lada durant un període inicial i renovable de 60 dies. "Amb enviar el document no n'hi ha prou. Hem d’estar segurs que no hi ha risc greu de dany als nostres ciutadans", han afegit les fonts. La Comissió ha col·laborat amb França, Espanya i Irlanda per estudiar l’expedient.