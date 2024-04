Canal per a persones sordes d'alumnes de l'INS Ronda

Alumnes del cicle superior de Mediació Comunicativa de l’Institut Ronda han creat un canal d’entreteniment per a persones sordes a Catalunya. Un canal que pot seguir-se a través de diverses plataformes com YouTube, TikTok o Instagram al compte @bonbongirlss_.

La idea s’emmarca dins del projecte d’emprenedoria per finalitzar el cicle formatiu. El grup es diu BonBonGirl i l’objectiu és donar visibilitat a aquest col·lectiu que, assenyalen, “de vegades es troba silenciat i oblidat”. Així mateix, reivindiquen que la inclusió digital no només és un dret sinó també una necessitat essencial per a una societat més equitativa i comprensiva. Amb una combinació de joc, humor en llengua de signes en català, han creat un espai virtual, amb el nom de Silenci, en què els seus membres poden connectar-se i gaudir de continguts.