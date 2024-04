Un pregoner amb molt art

L’artista lleidatà Joaquín Ureña (1946), autor del cartell de la festa major de Lleida el 2011, serà tretze anys després el pregoner de la pròxima edició de les festes, el 9 de maig al saló de plens de la Paeria. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va voler agrair-l’hi per endavant al mateix taller de l’artista, al costat del seu domicili a la rambla Ferran. “Després de tota la seua gran trajectòria artística, es mereixia tenir l’honor de ser el pregoner de la festa major de Lleida, i ell ha acceptat aquest encàrrec amb tota la humilitat del món”, va explicar l’alcalde, revelant així el nom de la persona que llegirà el pregó aquest any. Ureña va recordar com, a començaments d’aquest mes, Larrosa el va trucar per telèfon per proposar-li ser el pregoner. “Em va agafar d’improvís, tornant amb cotxe amb la meua dona des d’Almeria, on vam passar uns dies per Setmana Santa, i no vaig saber dir que no”, va comentar el pintor, reconeixent que “donar discursos en públic és una cosa complicada”. Encara no ha començat a escriure la proclama oficial de la festa major, però Ureña va avançar que “explicaré el que sempre explico: la meua passió per l’art i la pintura, la meua passió per dibuixar i pintar la meua ciutat, els meus carrers –vaig nàixer a la plaça Noguerola–, Fernando, la Paeria, Sant Joan..., sempre pintant la gent i jugant amb la llum”.

Larrosa, acompanyat pel regidor de Festes, Xavier Blanco, va destacar “l’energia extraordinària que atresora el pintor, que té tota la llibertat per explicar al pregó el que vulgui, igual com ho plasma a les seues aquarel·les sobre els racons més entranyables de la nostra ciutat, que també és una manera d’expressar el que ell sent per la seua ciutat”. Per la seua part, Blanco va comentar que “serà la meua primera festa major com a regidor de Festes, una cosa històrica també per compartir-la amb un artista com Ureña que ha vist tantes coses de Lleida i les ha sabut plasmar”. L’artista va revelar el seu lema de vida a partir d’una obra de Goya: “Estic enamorat d’un dibuix seu, en què es veu un vellet dient que encara n’estic aprenent.” Per això no deixa de dibuixar i pintar, i al taller ja s’acumulen uns quants dels quadres que està preparant per a la prestigiosa galeria d’art Ansorena de Madrid, de la qual és un nom propi cada tres temporades.

Camps Elisis, Paeria i Sant Joan centraran els escenaris

Els escenaris principals es tornaran a situar als Camps Elisis, Paeria i la plaça Sant Joan per a la festa major de Lleida, del 9 al 12 de maig. L’ajuntament encara no ha presentat el programa d’activitats però ja s’ha obert el termini d’inscripció per a algunes de les més emblemàtiques, com la Batalla de Flors. Els interessats a participar en les carrosses que recorreran la rambla Ferran l’11 de maig tenen temps per inscriure-s’hi fins al proper 8 de maig. Per la seua banda, la Paeria preveu treure a licitació un contracte de programació d’activitats en un dels pavellons de Fira de Lleida (en principi serà el 3). D’aquesta forma, les activitats que entitats privades vulguin celebrar en aquest recinte s’adjudicaran a través d’un concurs, segons es va manifestar en la comissió informativa de Cultura en la qual va donar compte de les dates, així com que les activitats principals es concentraran als voltants dels Camps Elisis.