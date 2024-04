SEGRE referma el seu lideratge

L’Estudi General de Mitjans (EGM) ha tornat a corroborar el lideratge absolut del diari SEGRE. Segons l’informe publicat ahir, i que inclou els resultats de la primera onada del 2024 corresponents al període d’abril de 2023 a març de 2024, són un total de 54.000 els lectors que opten diàriament per SEGRE per informar-se, dos mil més que l’onada de fa un any. D’aquests, 52.000 són de la província de Lleida i la resta, d’altres punts d’Espanya. Aquestes xifres suposen també encara més distància respecte al seu més directe competidor, en aquest cas La Vanguardia, que compta amb 15.000 lectors a Ponent, segons el mateix informe, una xifra que suposa que SEGRE suma 39.000 lectors diaris més que el seu competidor immediat.

La resta de mitjans de premsa escrita es mantenen una posició molt allunyada. L’Ara compta amb 9.000 lectors diaris, El Periódico amb 3.000 i El País amb només 2.000. Val a recordar que SEGRE va celebrar l’any passat el quarantè aniversari –després de sortir al carrer el setembre del 1982– amb un recorregut per les capitals de comarca lleidatanes en una exposició de portades històriques repassant els moments clau de les últimes quatre dècades de les quals ha estat testimoni. Quant al suplement dominical Lectura, l’estudi publicat ahir constata que també torna a guanyar lectors, fins a assolir els 14.000 de setmanals a l’últim informe, 2.000 més que en l’anterior onada de l’Estudi General de Mitjans.

RAC1 segueix líder a Catalunya i Ràdio Lleida guanya 7.000 oients

■ Ràdio Lleida, emissora de la cadena SER, ha guanyat 7.000 oients diaris, assolint els 27.000. A nivell de Catalunya, RAC1 continua líder en 18 de les franges horàries i suma 864.000 oients diaris de mitjana, 9.000 més que en la primera onada del 2023. Per la seua part, Catalunya Ràdio registra 626.000 seguidors de mitjana. El món a RAC1, el programa matinal dirigit i presentat per Jordi Basté, continua sent líder en la seua franja horària amb un total de 701.000 oients, més que els que registra Catalunya Ràdio de mitjana en tota la jornada.