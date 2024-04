La Feria de Abril de Lleida abaixa el teló amb flamenc i sevillanes

La Feria de Abril de Lleida va abaixar el teló ahir a la nit en una nova edició que ha tingut lloc als Camps Elisis. Ahir es va celebrar la jornada central en la qual no va faltar la cercavila i la missa amb l’entrada de la Verge del Rocío i de la Cruz de Mayo portada pels membres de la Germandat de la Casa d’Andalusia de Lleida, organitzadora de la fira. Posteriorment, es va celebrar el dinar de germanor amb unes tradicionals migues andaluses. A la tarda, no hi van faltar els cors rociers i les actuacions de flamenc i rumba com la de Los Hernández. Molts dels presents van ballar lluint els seus vestits de flamenc.

S’ha de recordar que la fira, que se celebra anualment, va obrir les portes divendres a la tarda amb l’obertura del real i l’encesa de la portalada. Centenars de lleidatans no es van perdre l’oportunitat de passar pel recinte i fer unes tapes a les casetes. La fira es va complementar amb activitats paral·leles com tombs amb cavalls i les atraccions. De fet, el recinte de les firetes estarà obert també avui, demà i dimecres, que és festiu al ser 1 de Maig.