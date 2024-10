Un lleidatà troba un cep de més de 3 quilos a Purroy, en plena campanya de bolets

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La temporada de bolets està sent excepcionalment bona aquest any als boscos del Pirineu lleidatà, i les troballes extraordinàries no es fan esperar. En plena campanya de recol·lecció, un veí de Lleida, Ramón Unió, va trobar el passat 21 d'octubre dos ceps gegants de 3,07 i 1,95 quilos cadascun a la zona de Purroy, al terme municipal de Benavarri. Unió va explicar que "vam anar a plegar bolets a la zona de Purroy, al terme municipal de Benavarri, i el meu amic Adrià va trobar aquests dos exemplars. Aquest any ha estat una campanya excepcionalment bona pel que fa a bolets gegants".

Aquesta troballa se suma a altres registrades recentment a la zona. Fa una setmana, Toni Ballesté i la seva filla Éire, de Massalcoreig, van aconseguir localitzar un cep rècord que pesava 1,162 quilos al Pallars Sobirà. I a principis de temporada, Núria Benseny, una veïna de Lleida apassionada per la natura, va topar amb un exemplar de 21 centímetres de llarg i 1,1 quilos de pes al massís de l'Orri, situat dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Segons va relatar Benseny, aquest va ser l'únic bolet que va aconseguir trobar en tota la jornada.

Pluges generoses, clau per a una temporada favorable

Les abundants pluges que han regat els boscos lleidatans en les últimes setmanes han estat el factor determinant per a l'aparició d'aquests exemplars extraordinaris. La humitat acumulada al subsol ha dotat el terreny de les característiques ideals perquè proliferin les micorrizes, les associacions simbiòtiques entre els fongs i les arrels dels arbres que donen lloc als preuats bolets.

En un any plujós estàndard, la producció mitjana de bolets sol oscil·lar entre els 50 i els 70 quilos per hectàrea, encara que en determinades zones del Pirineu aquesta xifra pot disparar-se fins als 140 quilos per hectàrea o fins i tot més. De moment, sembla que les previsions dels experts, que vaticinaven una temporada "decent" molt per sobre de les dels últims cinc anys, s'estan complint amb escreix.

Inicis precoços i precaucions necessàries

Si bé la campanya micològica acostuma a arrencar entre el setembre i principis d'octubre, enguany les favorables condicions meteorològiques han propiciat un començament més precoç. Els boscos ja estan plens de boletaires i recol·lectors aficionats, cistella en mà, disposats a passar llargues jornades a la recerca de l'anhelat botí.

No obstant això, els Bombers demanen precaució a l'hora d'endinsar-se en el medi natural i recorden la importància d'anar-hi "en condicions correctes", és a dir, ben equipats i informats. Es recomana planificar bé la sortida, portar roba i calçat adequats, disposar d'un mapa de la zona, hidratació suficient i un telèfon mòbil amb bateria. En cas de desorientació o accident, trucar immediatament al 112.

El cep, un bolet molt preuat

El cep (Boletus edulis) és un dels bolets comestibles més apreciats i buscats pels boletaires. Pertany a la família dels bolètids i es caracteritza per tenir un barret carnós i compacte, de color marró més o menys fosc segons l'edat i les condicions ambientals. El peu és robust, de color blanc o crema, i presenta una xarxa de reticulacions fines a la superfície.

És un bolet que creix associat a diverses espècies d'arbres, principalment pins, roures, faigs i avets. Apareix sobretot a la tardor, després de les pluges abundants i quan les temperatures comencen a baixar. La seva carn és ferma, blanca i d'excel·lent qualitat gastronòmica, molt valorada per a la preparació de diversos plats.

A Catalunya, el cep és un dels bolets més preuats i buscats, i la seva recol·lecció genera una important activitat econòmica i turística en moltes comarques. Les zones més propícies per a la seva aparició són els boscos del Pirineu i Prepirineu, així com algunos massissos de la Serralada Prelitoral.