Festes més segures i inclusives

A una setmana per a la festa major de Lleida, que se celebrarà del 9 al 12 de maig, aquest últim jornada electoral, la Paeria va presentar ahir el programa que inclou més de 250 activitats per a totes les edats. L’objectiu és que siguin unes festes més segures, participatives i inclusives, segons va destacar l’alcalde, Fèlix Larrosa. En l’acte de presentació es va desplegar una gran pancarta amb la imatge del cartell a la façana de cultura, que és obra de l’artista Sonia Alins. Els Camps Elisis seran un dels entorns principals dels festejos, amb quatre escenaris per a les diferents actuacions, i comptarà amb quatre controls delimitats d’accés amb presència dels serveis d’emergències. “Es convertirà en una gran carpa amb il·luminació i decoració amb garlandes”, va destacar. A més, la regidora de Cultura i Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, va explicar que s’han incorporat al programa pictogrames per facilitar la lectura fàcil de les diferents activitats, gràcies al suport d’Aspros, l’Escola Plançó i les escoles de la Llar de Sant Josep, així com la inclusió d’interpretació amb llengua de signes o espais habilitats per a persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa a la seguretat, també s’instal·laran alguns Punt Lila/Rainbow i hi haurà un autobús nocturn gratuït.

Quant al programa, el regidor de Festes, Xavi Blanco, va apuntar entre les novetats la recuperació del pregó, a càrrec de l’artista Joaquín Ureña, al saló de plens de la Paeria; els quatre escenaris dels Camps Elisis (Festes Lleida, Pavelló (pavelló núm. 4), Escenari Orquestra i Glorieta), o l’ofrena a Sant Anastasi que es farà a l’interior de l’església de Sant Joan. Entre les actuacions, va destacar els grups El Pony Pisador, Cala Vento o Gos Mullat. Les xarxes socials van recollir algunes crítiques a les propostes musicals.

La il·lustradora Sonia Alins, autora del cartell

L’artista plàstica i il·lustradora lleidatana Sonia Alins és l’autora del cartell de la festa major de Lleida d’aquest any. Segons va explicar ahir, a la seua obra ha volgut plasmar tots els elements centrals de la cultura que envolta la festa, amb els colors de la primavera, “en un ambient festiu, d’alegria i de records”.