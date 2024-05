Conclou el judici contra Daniel Sancho a Tailàndia amb un al·legat de l’acusat

detail.info.publicated efe

El judici contra l’espanyol Daniel Sancho, acusat de l’assassinat premeditat del cirurgià colombià Edwin Arrieta, ha acabat aquest dijous a Tailàndia amb un al·legat de l’acusat després d’un procés de prop d’un mes.

L’última vista del judici contra Sancho ha conclòs aquest dijous al voltant de les 11.00 hora local (04.00 GMT) en el Tribunal Provincial de Samui (sud de Tailàndia), un dia abans de la data inicialment prevista per al final del procés, que s’ha celebrat a porta tancada des del passat 9 d’abril.

El jutge, la identitat del qual és confidencial, ha fixat la data de la lectura de la sentència completa per al 29 d’agost a les 10 del matí, segons ha pogut confirmar EFE.

Si bé inicialment el magistrat va donar un mes perquè les parts presentin a partir d’ara al·legats finals per escrit, la defensa va demanar d’ampliar aquell termini a dos mesos perquè han de traduir-lo, el que va autoritzar el jutge i va retardar la lectura de la sentència.

Durant la vista d’avui, Sancho ha fet un al·legat final de prop de 45 minuts, que havia sol·licitat ell mateix. "L’acusat ha declarat que l’incident es va produir en defensa pròpia, sense intenció, i ha expressat la seua pena", ha afirmat en sortir del tribunal l’advocat de Sancho, Apichart Srinual. "Es va sentir amenaçat i es va veure obligat a protegir-se", ha afegit el lletrat, que s’ha declarat "satisfet" amb el procés.

L’advocat de la coacusació, Metapon Suwancharern, que representa la família d’Arrieta a Tailàndia, ha compartit la seua satisfacció amb el desenvolupament del judici, cosa en la qual van coincidir totes les parts, i ha relatat que el tribunal va demanar a Sancho que "digués només el que volgués afegir", al marge de la seua versió dels fets. "(Llavors) va parlar sobretot del tema del penediment", ha recalcat l’advocat de la coacusació. "Hi havia un sentiment de penediment per causar la mort d’algú (...) També que no hauria d’haver actuat com ho va fer", ha afegit el lletrat, afirmant que "no perseguim aquest cas per imposar un càstig excessiu a ningú".

L’última sessió s’ha celebrat després que Sancho acabés la vigília de testificar, sobretot en espanyol però també en anglès, amb dificultats en la traducció al tailandès, i després de contestar en dos vistes consecutives a les preguntes de la defensa i la Fiscalia.

El fiscal, Jeerawat Sawatdichai, ha assegurat avui que ha quedat "bastant satisfet", i ha dit que "ara li toca al jutge dictar sentència". "Si el cas queda absolt, sens dubte el recorreré", ha afegit.

Al judici, que s’ha celebrat enmig d’una enorme atenció mediàtica i que ha comptat amb un total de dotze sessions i al voltant de 35 testimonis, amb només una desena per part de la defensa, hi han assistit el pare de Sancho, l’actor Rodolfo Sancho, i la mare de l’acusat, l’analista d’inversions Silvia Bronchalo.

Així mateix, han estat presents a les vistes representants de l’Ambaixada d’Espanya a Tailàndia, un protocol habitual en tractar-se d’un compatriota acusat d’un delicte que pot ser castigat amb fins la pena de mort, si bé el país asiàtic amb prou feines l’aplica.

La Fiscalia ha intentat demostrar durant el procés que Sancho va assassinar de manera premeditada a Arrieta el passat 2 d’agost a la turística illa de Phangan, propera a Samui, on tots dos havien quedat aquell dia.

A l’espanyol també se l'acusa de l’ocultació del cos, per l’esquarterament d’Arrieta, les restes del qual van ser escampades per diversos llocs de l’illa, inclòs el mar, i de destrucció de documentació aliena, pel passaport del colombià.

Sancho es va declarar no culpable de l’assassinat premeditat, el delicte que comporta la pena màxima, i de la destrucció de documentació aliena durant el primer dia del judici, quan només va acceptar el càrrec d’ocultació del cos.

La defensa ha al·legat que Sancho, que ha tingut un paper molt actiu en el judici, va actuar en defensa pròpia després d’un intent de violació per part d’Arrieta i que la mort del cirurgià colombià a la casa de l’espanyol a Phangan va ser deguda a un accident durant una baralla.

Sancho es troba en presó provisional des del passat 7 d’agost a la presó de Samui, des de la qual s’ha desplaçat en un furgó policial per assistir al judici i en la qual tornarà a ingressar aquest dijous.