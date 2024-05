'QuèQui' amb accent lleidatà

detail.info.publicated QUIM GASSÓ SENTIAS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La plataforma 3Cat ha estrenat recentment el programa QuèQui, una aposta per recuperar l’espai de divulgació científica que va deixar vacant QuèQuiCom, amb la lleidatana Mariona Esquerda entre les quatre cares noves del projecte. Llicenciada en Física i amb un màster en Geofísica, va optar inicialment pel camí de la docència. Uns anys després d’acabar els estudis, se’n va anar a viure als Estats Units, on va decidir crear el canal de YouTube @LaDimoniDeMaxwell per parlar sobre física, tot i que reconeix que per a ella era només una afició. “Dedicar-se a la divulgació científica en català és complicat i no ho tenia com una meta realista”, explica. Posteriorment, acabaria fent les maletes cap a Dresden, Alemanya, on ara treballa com a divulgadora i docent.

Juntament amb altres joves científics, Esquerda va impulsar la plataforma Neurones Fregides amb l’objectiu de promoure l’aprenentatge científic en català. Aquesta iniciativa els va permetre “crear un aparador més gran” per impulsar projectes com un llibre, diversos pòdcasts i col·laboracions periòdiques en mitjans de comunicació. Ara, amb els seus companys Ferran Velasco i Cèlia Ventura, s’han afegit a l’aventura de QuèQui liderada pel reporter Pere Renom. “La nostra intenció ha estat la d’evolucionar el QuèQuiCom amb un estil més fresc i un toc d’humor”, detalla. Es tracta de vuit programes de poc més de mitja hora sobre temàtiques tan variades com la geologia, les matemàtiques, la lingüística o l’astronomia. Dos setmanes després de la seua estrena, Esquerda es mostra “supercontenta amb la rebuda” després de situar-se com un dels programes més vistos de la plataforma en la categoria de cultura i divulgació.

Les xarxes socials com a ensenyament

Al canal de YouTube La Dimoni de Maxwell, Mariona Esquerda puja vídeos “sobre fenòmens curiosos i interessants de la física”. Defensa que buscar espais per a la divulgació científica “és important perquè la ciència també forma part de la cultura”.