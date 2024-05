Espanya puja sis posicions en el rànquing mundial de llibertat de premsa però augmenta la pressió política

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Espanya passa a estar al lloc número 30 en la Classificació Mundial de la Llibertat de Premsa 2024 de Reporters Sense Fronteres (RSF), i ascendeix així sis posicions respecte a l’any passat, quan ocupava el número 36, encara que dels cinc indicadors que configuren aquesta classificació, el polític "cau" a Espanya una mica més de tres punts, amb una mitjana mundial de 7,6 punts.

"Espanya no se salva del deteriorament global del periodisme per la pressió política, però resisteix en un escenari mundial descoratjat. L’ascens d’Espanya s’explica, a més, pel pronunciat declivi d’altres països en la Classificació de RSF, que dibuixa un panorama poc encoratjador per a la llibertat de premsa al món," indica Reporters Sense Fronteres a l’informe que publica aquest divendres sobre la salut de la llibertat d’informació.

L’any electoral més important de la història, quan més de la meitat de la població està cridada a les urnes aquest 2024, RSF adverteix de "la pressió creixent" dels actors polítics sobre els mitjans de comunicació i els periodistes, en detriment de la independència, la qualitat de la informació i el pluralisme.

I a Espanya, la polarització i la desconfiança en els mitjans es fa notar a l’indicador sociocultural d’Espanya, tradicionalment sòlid, tal com remarca RSF, que perd gairebé quatre punts respecte a l’any passat, passant de 72,12 punts a 68,96 punts.

Reporteros Sin Fronteras subratlla que mentre que l’excessiva concentració dels mitjans de comunicació a Espanya i una precarització ja cronificada de la professió periodística tornen a llastar l’indicador econòmic, que cau per sota dels 60 punts (sobre 100), el context legal i la seguretat dels periodistes milloren respecte a l’any passat i expliquen, juntament amb el declivi d’altres països, la pujada de sis posicions a la taula que experimenta Espanya.

També destaca que "malgrat l’incompliment del compromís del Govern amb la derogació de la Llei Mordassa, el fet de què porti anys sense gairebé aplicar-se a professionals dels mitjans i de què no s’hagi aprovat recentment cap altra legislació que soscavi la llibertat d’informar col·loquen el marc legal d’Espanya entre els 20 més garants del món", segons la Classificació de Reporters Sense Fronteres.