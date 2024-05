Espanya, el setè país més feliç del món, segons un rànquing internacional

detail.info.publicated Redacció R

Segons l’informe de l’Institut Hot or Cool de Berlín, conegut com a "Happy Planet Index (HPI)", Espanya ocupa la setena posició entre 147 països analitzats. En aquest estudi s’han prioritzat aspectes com la satisfacció personal, la longevitat i l’empremta ecològica.

El HPI ofereix una visió integral de com els països gestionen els seus recursos per assegurar una vida saludable i feliç als seus ciutadans, sense comprometre l’equilibri del planeta. Espanya ha ascendit cinc llocs en comparació amb l’edició anterior de l’índex, consolidant així la seua posició com un país amb un creixent benestar col·lectiu. A Europa, només França i Portugal se situen en posicions similars, encara que lleugerament per sota d’Espanya.

Un dels factors determinants en l’èxit d’Espanya en aquest rànquing és la seua alta esperança de vida, que assoleix els 83 anys, situant-la al novè lloc a nivell mundial en aquest aspecte. Aquesta xifra contrasta significativament amb l’esperança de vida als Estats Units, que se situen en 77.2 anys, col·locant aquest país al lloc 102 de la taula de les 147 nacions analitzades. Aquesta dada evidència que el desenvolupament econòmic no sempre es tradueix en la felicitat dels habitants.

En termes de benestar, Espanya obté una puntuació de 6.5 sobre 10, ubicant-la al lloc 28 a nivell mundial. Tanmateix, quant a l’empremta ecològica, mesurada en hectàrees globals per persona, Espanya es troba en una posició menys favorable, ocupant el lloc 91 entre els països analitzats.

L’informe destaca que el HPI no hauria de reemplaçar les mètriques existents, però sí fomentar l’adopció de mesures alternatives de progrés per part dels països. A més, assenyala que l’augment del PIB no garanteix una felicitat personal més gran, i que els alts nivells de consum i producció poden contribuir al deteriorament ambiental sense millorar la salut ni la felicitat de la població.

En resum, el HPI subratlla la importància de trobar un equilibri entre el desenvolupament econòmic, el benestar humà i la sostenibilitat ambiental, encoratjant els països a adoptar mesures que promoguin una vida saludable i feliç dins de límits mediambientals adequats.