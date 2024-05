La Fira de Titelles atreu milers de lleidatans i visitants el tercer dia: “Hi ha molt nen gran amagat”

1d561e3f24fd1e168b279bd52cb94d15 c70149c576e56bc711fca82297ee2430 1c939e085e0f58bfe9024e5dd111522a a5fe96c9b24f2ced4156454cba366ed2 b5c8b7a6b8f21790baab997669a90f79

La màgia dels titelles va mobilitzar ahir milers de persones en la tercera jornada de la Fira de Titelles. Grups d’amics, joves i famílies van sortir al carrer per disfrutar del més de mig centenar de funcions i activitats programades en diferents llocs de la ciutat. “De jove sempre vaig somiar a dedicar-me a l’espectacle, per la qual cosa tenir ara un net de tres anys és l’excusa perfecta per continuar gaudint de la màgia”, va explicar Lluís Puigdomenech, un lleidatà que va aprofitar el certamen per gaudir d’un dia en família. “Avui hi ha molt nen gran amagat entre el públic”, va dir somrient.

El boca-orella fa que la Fira de Titelles arribi més lluny any rere any i capta l’atenció de visitants forans, que reserven la data per a l’ocasió i fins i tot animen a vindre els seus coneguts. És el cas del Simeon, la Miriam i el Gael, una família de Santa Bàrbara, al Montsià, que va visitar ahir el certamen per segona vegada i té clar que repetirà acompanyada d’amics o familiars. “Portem diversos anys visitant el Festival de Titelles de Barcelona, i l’ambient que hi ha aquí no té res a envejar-li”, afirma el Simeon.

Per la seua part, Oriol Ferré, un dels directors de la Fira, va remarcar l’èxit dels espectacles i jocs a peu de carrer i va valorar positivament les activitats dirigides a professionals. “Les companyies que hi han participat les han trobat molt interessants i ha estat una manera de posar en contacte creadors de diferents disciplines”, va assegurar. La fira abaixarà aquesta nit el teló després de quatre dies d’activitat, no sense abans oferir una trentena de propostes per a tots els públics.