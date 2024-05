Un boxejador pega un home per increpar una dona en meitat d’una pel·lícula infantil

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El boxejador professional lleonès Antonio Barrul, de 25 anys, va clavar el passat 1 de maig diversos cops de puny a un home que estava increpant una dona durant la projecció d’una pel·lícula infantil en una sala de cine de Lleó, en un incident les imatges del qual s’han fet virals aquest dilluns. Segons es pot veure en un vídeo gravat per una espectadora, l’inici de la baralla es produeix després que un home, visiblement alterat, comencés a increpar la seua acompanyant, una dona, i insultar-la.

El boxejador, que es trobava a la sala juntament amb els seus fills veient la pel·lícula 'Garfield', va provar de mediar i va demanar a l’home que deposés la seua actitud, però l’altre va començar a insultar-lo. Els dos van acabar encarant-se just sota de la pantalla del cine i Barrul va clavar diversos cops de puny a l’altre home que el van fer caure a terra i en aquesta postura li va clavar un cop de genoll. Mentre alguns espectadors comentaven que Barrul havia fet bé defensant la dona, d’altres abandonaven la sala precipitadament amb els seus fills.

Després de clavar-li diversos cops de puny, Barrul va demanar disculpes als espectadors i pot escoltar-se en el vídeo com diu: "ho sento molt, de veritat que em dol". L’incident, que es va prolongar per espai d’uns minuts, no ha comportat cap tipus de denúncia per part de l’agredit fins ara. El púgil ha reconegut, en declaracions a EFE, que lamenta la violència feta servir i que li costa veure el vídeo del succeït, però recalca que no es pot permetre que un home maltracti una dona perquè és una cosa inacceptable. Segons el seu relat, quan havia transcorregut alguna cosa més de mitja hora de la projecció de la pel·lícula va escoltar un home que va començar a insultar la dona que l’acompanyava i fins i tot va poder veure com "la va enganxar pel coll" i va començar forcejar amb ella. "En el moment del forcejament va deixar anar un cop que li va donar a una nena que era al costat d’aquesta parella i que no tenia res a veure amb ells", ha recordat Barrul. Ha insistit que es va atansar per mediar i va comminar aquesta persona que abandonés la sala i ha remarcat que, lluny de deposar la seua actitud, a tota hora es va mostrar "molt agressiu" proferint tota mena d’insults pel que va demanar als empleats del cine que avisessin a seguretat sense rebre resposta. Ha admès que davant dels insults que rebia li "va bullir la sang" i va començar una baralla entre ambdós amb què pretenia acabar amb la situació que s’estava vivint. Ha reiterat que lamenta haver hagut de recórrer a la violència, però insisteix que la situació "el va superar" en veure els seus fills i la seua dona plorant davant del que estava succeint.

Barrul assegura estar preocupat davant de la possibilitat d’una hipotètica sanció per part de la Federació Espanyola de Boxa i confia que el donin l’oportunitat d’explicar-se. "La boxa és el meu mitjà de vida i porto en això des que era un nen". Per la seua part, la presidenta de la Federació de Boxa de Castella i Lleó, Arantxa Lorenzo, ha mostrat el seu suport al boxejador i ha assegurat que no tindria per què ser sancionat i que fins i tot la Federació Espanyola, que està al corrent de l’ocorregut, no té intenció de sancionar-lo encara que caldrà esperar la decisió final. "Considerem que seria injust sancionar-lo perquè en l’entorn en el qual es produeix, en un cine, amb la seua família, ple de nens i sent increpat i insultat, és una cosa que pot produir-se", ha dit a EFE.

Barrul, un dels púgils més prometedors del panorama nacional, entrenat pel seu pare Vicente i que fos nominat com el millor debutant de 2023 per un portal especialitzat, ha iniciat la carrera professional en el pes supergall, després de més d’un centenar de baralles de boxa olímpica.