Èxit de la Fira dels Somnis de Balaguer contra el càncer infantil

Balaguer va celebrar aquest diumenge una nova edició de la Fira dels Somnis contra el càncer infantil amb gran èxit de participació. Els organitzadors es van mostrar molt satisfets per la implicació ciutadana en un esdeveniment que, a mig matí, ja havia recaptat més de 52.000 euros que es destinaran a la investigació del càncer infantil a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

La jornada va començar amb la Cursa dels Somnis, en la qual es van vendre més de 3.200 samarretes. La festa solidària es va completar amb tallers, demostracions, jocs per als més petits i música en directe. Més enllà de recaptar fons per a aquesta causa, l’objectiu de la Fira dels Somnis és sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia que cada any es diagnostica a entre 170 i 200 nens i nenes de 0 a 14 anys a Catalunya.