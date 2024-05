El festival d'Alguaire repeteix al juliol i ven mil entrades en deu minuts

Alguaire tornarà a acollir aquest any la segona edició del Lleida Airport Remember Festival el proper 6 de juliol fins a la matinada. Diumenge passat es van posar a la venda les entrades i en deu minuts se'n van despatxar mil, 2.500 durant el primer dia. S'espera unes 5.000 persones, que podran disfrutar d'una trentena de DJ.

Un miler d’entrades va vendre en deu minuts diumenge passat l’organització del festival de música Lleida Airport Remember Festival, que tindrà lloc el 6 de juliol des de les 20.00 de dissabte fins a les 06.00 de la matinada de diumenge als voltants de l’aeroport. El termini de venda es va obrir a les 12.30 hores i en un sol dia es van despatxar 2.500 tiquets, la meitat de l’aforament. Les entrades estan a la venda a la pàgina web www.airportremember.com i es poden comprar també al Cafè del Cel de l’aeroport a partir de divendres dia 10. Es preveu vendre unes 5.000 entrades per a aquesta segona edició de l’esdeveniment que es trasllada a un terreny annex a la infraestructura aeroportuària amb vistes a les instal·lacions, segons van explicar responsables de l’esdeveniment. “Es pot accedir sense problemes ja que es tracta d’una ubicació al costat de la que es va utilitzar en la primera edició del festival del 2023 a la qual s’arriba per la mateixa carretera que porta a l’aeroport”, van indicar.

El preu de les entrades oscil·la entre els 20 i els 400 euros en zona vip amb consumició i encara en queden algunes a la venda que costen 28, 45 i 60 euros a més de les vips. Dins del festival s’utilitzarà el sistema cashless, un braçalet que s’ofereix amb l’entrada per al pagament de consumicions i menjar. El braçalet s’ha de carregar amb saldo per fer pagaments directament i evitar cobraments amb targetes o efectiu.El festival comptarà amb dos escenaris en els quals actuaran una trentena de DJ amb l’emblemàtica torre de control de marc de fons. També s’oferirà servei de pàrquing que s’obrirà cap a les 18.00 hores, dos hores abans dels concerts.

El diumenge 19 es presentarà a la cafeteria de l’aeroport la llista d’artistes que hi participaran.La primera edició va registrar un aforament complet, amb gairebé 5.000 entrades venudes amb temps per assistir a 10 hores de música dance i màquina.El festival es va desenvolupar davant l’entrada de la infraestructura aeroportuària, al costat del pàrquing, també amb dos escenaris per recordar els èxits musicals de les dècades dels vuitanta i els noranta.

Big Ben ajorna l’estrena de les carpes, que només obriran a demanda

Els nous responsables de la discoteca Big Ben han decidit ajornar la reobertura de les carpes, a la zona exterior, així com del restaurant. La previsió era estrenar els dos espais aquest mes de maig, però els propietaris del complex, Bunker Bar, han apostat per centrar-se en la reforma de la discoteca. La responsable de Recursos Humans de l’empresa, Romina Andrioli, va destacar que s’ha portat a terme una forta inversió en les carpes i que han preferit destinar-la a esdeveniments, de manera que obriran únicament sota demanda i per a la celebració de casaments o un altre tipus de festes o celebracions. Va afegir que inauguraran les carpes posteriorment a la mateixa discoteca perquè “actualment estem centrant tots els esforços en les quatre sales i la pizzeria”.La discoteca, tancada des de fa nou anys, reobrirà el 5 d’octubre. Mentre que a les carpes caben uns centenars de persones, el recinte de la discoteca pot allotjar-ne 6.200, van assenyalar fonts de l’empresa propietària. Si no hi ha demanda per utilitzar les carpes abans, probablement obriran per Cap d’Any, van afegir.

L’espai de la discoteca requereix aproximadament una plantilla de 170 persones, per a la qual cosa és necessari un gran esforç per trobar i contractar el personal. Aquest és un dels factors que han inclinat la balança a favor de la zona musical. L’edifici té uns 21.000 metres quadrats de superfície i actualment hi treballen operaris de set empreses per posar a punt el recinte.L’empresa va treure a la venda inicialment un pack per a les quatre primeres sessions (5 d’octubre, 9 de novembre i 5 i 7 de desembre, durant el pont de la Constitució) per 156 euros. Després va posar a la venda entrades individuals per 45 euros. Fonts de la companyia van afirmar que estan venudes en un 70 per cent.