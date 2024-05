Els petits i Lo Marraco ja viuen les festes de Lleida

detail.info.publicated LAIA BERENGUER detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els més petits van protagonitzar ahir la prèvia a la festa major de Lleida amb un seguici presidit per Lo Marraco, que va congregar al voltant de 800 persones, segons la Guàrdia Urbana. A les 18.00 hores, a la plaça de la Catedral, es van donar cita les colles infantils de cultura popular de la ciutat. Tancant la desfilada, els gegantons Berenguer i Violant, i el mateix Marraco van seguir la multitud. Arribats a la plaça de la Paeria, la Colla Infantil dels Diables de Lleida va recitar un versot per reivindicar el paper de la joventut en els correfocs, i la Canalla dels Castellers de Lleida va aixecar set pilars. Desenes de nens i nenes van pujar a les espatlles dels seus pares per poder disfrutar de l’espectacle, a ritme de tambors, gralles i panderetes. L’activitat estrella de la tarda va ser l’entrega de xumets a Lo Marraco, a canvi d’un certificat personalitzat com a record d’aquesta heroïcitat. Una de les nenes que es van aventurar va ser l’Ona, de dos anys, que ho va fer amb molta il·lusió. Però el seu pare, el Toni, va assegurar que “el xumet mai l’ha utilitzat, li hauríem hagut de donar el dit a Lo Marraco!”. Per la seua part, l’Aitana feia ja uns mesos que estava preparada per entregar-lo, però no tant la seua mare, l’Anna, qui emocionada va declarar “per als pares és horrible, veus que els teus fills es fan grans”. La plaça es va omplir d’ambient familiar i festiu mentre les dents del drac quedaven completament decorades amb les ofrenes.

Set colles de cultura popular

En el seguici, que va animar ahir a la tarda l’Eix, van participar la Colla Infantil dels Diables de Lleida, la Canalla dels Castellers de Lleida, el Ball de Panderetes del grup infantil Esbart Arrels de Lleida, la Colla Bastonera infantil i juvenil del Pla de l’Aigua i el Ball de Cavallets petit.