Un estudi de 30 anys relaciona els aliments ultraprocessats amb un risc més elevat de mort prematura

Un consum més elevat de la majoria dels aliments ultraprocessats està relacionat amb un risc lleugerament superior de mort; els productes a base de carn, aus i mariscos preparats per menjar, les begudes ensucrades, les postres làcties i els aliments per a l’esmorzar altament processats mostren les associacions més fortes, segons un estudi nord-americà de 30 anys publicat en 'The BMJ' per Mingyang Song, professor associat, Departaments d’Epidemiologia i Nutrició, Escola de Salut Pública TH Chan de la Universitat de Harvard als Estats Units.

Els investigadors diuen que no tots els productes alimentaris ultraprocessats s’haurien de restringir universalment, però els seus descobriments "brinden suport a limitar el consum de certs tipus d’aliments ultraprocessats per a la salut a llarg termini".

Els aliments ultraprocessats inclouen productes enfornats i snacks envasats, begudes gasoses, cereals ensucrats i productes preparats per menjar o escalfar. Sovint contenen colorants, emulsionants, aromes i altres additius i solen tenir un alt contingut energètic, sucre afegit, greixos saturats i sal, però no tenne vitamines i fibra.

Cada vegada hi ha més proves que vinculen els aliments ultraprocessats amb més riscos d’obesitat, malalties cardíaques, diabetis i càncer d’intestí, però pocs estudis a llarg termini han examinat els vincles amb totes les causes i amb causes específiques de mort, especialment les degudes al càncer.

Per abordar aquesta bretxa de coneixement, els investigadors van rastrejar la salut a llarg termini de 74,563 infermeres registrades d’11 estats dels Estats Units en l’Estudi de salut d’infermeres (1984-2018) i de 39,501 professionals de la salut masculins dels 50 Estats dels EUA. en el Seguiment de professionals de la salut. Estudi (1986-2018) sense antecedents de càncer, malalties cardiovasculars o diabetis al moment de la inscripció a l’estudi.

Cada dos anys els participants van proporcionar informació sobre la seua salut i hàbits de vida, i cada quatre anys van completar un qüestionari alimentari detallat. La qualitat general de la dieta també es va avaluar mitjançant la puntuació de l’Índex de Alimentación Saludable Alternativa-2010 (AHEI).

Durant un període de seguiment mitjana de 34 anys, els investigadors van identificar 48.193 morts, incloses 13.557 morts per càncer, 11.416 morts per malalties cardiovasculars, 3926 morts per malalties respiratòries i 6343 morts per malalties neurodegeneratives.

En comparació amb els participants en el quart més baix de consum d’aliments ultraprocessats (mitjana de 3 porcions per dia), aquells en el quart més alt (mitjana de 7 porcions per dia) tenien un risc 4% major de mort total i un risc 9% major d’altres morts. morts, inclòs un 8% més de risc de morts neurodegeneratives.

No es van trobar associacions per a morts per malalties cardiovasculars, càncer o malalties respiratòries. En xifres absolutes, la taxa de mort per qualsevol causa entre els participants en el trimestre més baix i més alt d’ingesta d’aliments ultraprocessats va ser de 1.472 i 1.536 per 100.000 persones-any, respectivament.

L’associació entre la ingesta d’aliments ultraprocessats i la mort va variar entre grups d’aliments específics, sent els productes llestos per menjar a base de carn, aus i mariscos els que van mostrar les associacions més fortes i consistents, seguits per les begudes endolcides amb sucre i endolcides artificialment, i les postres a base de lactis. i aliments ultraprocessats per a l’esmorzar. I l’associació va ser menys pronunciada després de tenir en compte la qualitat dietètica general, la qual cosa suggereix que la qualitat dietètica té una influència més fort en la salut a llarg termini que el consum d’aliments ultraprocessats, assenyalen els autors.

Es tracta d’un estudi observacional, per la qual cosa no es poden treure conclusions fermes sobre causa i efecte, i els autors assenyalen que el sistema de classificació d’aliments ultraprocessats ??no captura tota la complexitat del processament d’aliments, la qual cosa porta a una possible classificació errònia. A més, els participants eren professionals de la salut i predominantment blancs, el que limita la generalització de les troballes.

No obstant, aquest va ser un estudi gran amb un seguiment prolongat, que va utilitzar mesuraments detallats, validats i repetits, i els resultats van ser similars després d’anàlisis addicionals, el que va proporcionar una confiança més gran en les conclusions. Els investigadors emfatitzen que no tots els productes alimentaris ultraprocessats s’haurien de restringir universalment i diuen que s’ha d’evitar la simplificació excessiva en formular recomanacions dietètiques.

"Els descobriments donen suport a la necessitat de limitar el consum de certs tipus d’aliments ultraprocessats per a la salut a llarg termini", i agreguen que "es justifiquen estudis futurs per millorar la classificació dels aliments ultraprocesssats i confirmar les nostres troballes en altres poblacions", conclouen.